Conflit israélo-palestinien : les communistes de la Métropole de Lyon demandent "des actes de la France"

Depuis sept jours, près de 200 Palestiniens ont été tués dans les affrontements entre Israël et Palestine. "Cette violence est le résultat à la décision du pouvoir israélien, au mépris du droit international, d’annexer Jérusalem-Est et d’en éliminer toute présence palestinienne, dans le même temps qu’il s’emploie à coloniser définitivement la Cisjordanie, rendant impossible la "solution à deux États" défendue depuis des années par les institutions internationales", peut-on lire dans un communiqué du groupe Communiste et Républicain de la Métropole de Lyon.

Les élus du groupe de Michèle Picard, vice-présidente à l'égalité femmes/hommes, dénoncent "la politique de colonisation et d’épurement ethnique du Gouvernement d’Israël". Ils demandent à Emmanuel Macron de "prendre des mesures concrètes, notamment en soutenant la Cour pénale internationale dans son enquête sur les crimes commis par Israël en territoire palestinien".