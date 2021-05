Régionales : Najat Vallaud-Belkacem suspend un colistier auteur de propos anti-policiers

La candidate socialiste aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes a révélé ce jeudi après-midi avoir suspendu un colistier de sa liste en Isère. Nathan Abou, en 22e position et donc non-éligible, avait, en 2019, posté un commentaire Facebook "dont le contenu est inacceptable à l'égard des policiers". "Nous dénonçons avec la plus grande fermeté et sans aucune ambigüité. des propos qui vont à l’encontre des valeurs républicaines que nous défendons", écrivent dans un communiqué de presse les directeurs de campagne de NVB, Jean-François Debat et Olivier Bianchi.

"Najat Vallaud-Belkacem et l'ensemble de ses colistiers ne peuvent cautionner des propos dont ils ignoraient tout jusqu’à présent. Ils rappellent, à cette occasion, le devoir d'exemplarité absolu des candidats dans leurs propos privés et publics, ainsi que leur indispensable solidarité avec les représentants des forces de l’ordre victimes de violence. Ils rappellent enfin, avec le plus grande vigueur, leur attachement sans faille aux institutions de la République, aux valeurs républicaines, à une vision humaniste de la société", concluent-ils.

A noter que Nathan Abou ne peut pas être exclu de la liste puisque cette dernière a été déposée et validée par la préfecture cette semaine. Il est donc simplement invité à ne pas faire campagne avec l'ancienne ministre de l'Education nationale.