Stade Français-LOU Rugby : "C'est notre premier match de phase finale"

Et pour que ce rêve se transforme en réalité, le LOU Rugby devra absolument s'imposer sur la pelouse du Stade Français ce vendredi soir dans le cadre de la 25e journée de Top 14. En effet, les Lyonnais pointent à la neuvième place du classement avant cette avant dernière journée et n'ont donc plus le droit à l'erreur. "On joue ce match comme une finale, c'est notre premier match de phase finale. Je n'ai pas fait les calculs, mais si l'on perd ce week-end, ce sera très compliqué", a reconnu ouvertement en conférence de presse d'avant-match le deuxième ligne Félix Lambey.

De son côté, le coach Pierre Mignoni a insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas avoir de regrets après cette rencontre, décisive dans la fin de saison de son équipe : "C'est le moment de faire un grand match. On est forcément attendus là-bas. Il faudra tout donner et ne pas sortir frustrés de ce match".

Car face aux Lyonnais ce week-end, une équipe qui reste sur une très bonne dynamique. Les Parisiens, septièmes, ont enchaîné quatre succès consécutifs et visent également les phases finales. "Le Stade Français est une équipe difficile. On a gagné de peu chez nous au match aller. Il va y avoir des choses intéressantes sur le terrain", a ajouté l'entraîneur. "C'est une chance de jouer ce genre de rencontres. Mais ce sera un match stressant, tendu. Il faudra être discipliné, agressifs et ne pas rater les occasions que l'on aura", a de son côté analysé Félix Lambey.

Mais les Lyonnais le savent, ils se "transcendent souvent quand ils sont au pied du mur". C'est donc le moment de le prouver, une nouvelle fois.

Début de la rencontre à 20h45.