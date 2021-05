Tags ciblant Eric Masson et la police de Lyon : deux mineurs et un majeur interpellés

Dans la nuit du 7 au 8 mai dernier, de nouveaux tags inquiétants avaient été retrouvés dans le 8e arrondissement de Lyon, notamment sur l’école Jean Macé et les murs des postes de police municipale des quartiers Mermoz et Laennec. On pouvait lire sur un mur : "Balle dans le front pour Eric Masson. Prochaine cible -> BST du 8eme", en référence au meurtre du policier à Avignon au début du mois.

Ce vendredi midi, la police lyonnaise a annoncé que plusieurs suspects ont été interpellés dans cette affaire, "grâce à une très bonne connaissance de la délinquance locale des enquêteurs". Trois individus, âgés de 15, 17 et 19 ans ont été arrêtés ce mercredi matin et placés en garde à vue. Tous étaient domiciliés dans le quartier Mermoz. Durant les perquisitions menées par les agents, des éléments qui pourraient confirmer leur présence sur les lieux des faits ont été découverts.

Le trio a été présenté au Parquet ce jeudi en vue d’une mise en examen dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire.