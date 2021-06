Nouveau visage de la Part-Dieu : "la nouvelle majorité s'est très largement inspirée de notre projet", selon Gérard Collomb

Là où l'ancien maire de Lyon voyait le cœur économique de la Capitale des Gaules, Grégory Doucet et Bruno Bernard ont annoncé leur volonté de retrouver "un quartier apaisé pour mieux vivre".

Avec l'art de retourner sa veste, Gérard Collomb affirme, dans un communiqué, que tel était l'objet de son projet initial. "Le projet de l'Agence d'architecture et d'urbanisme était précisément de transformer la Part-Dieu en un quartier à vivre", explique l'ancien président de la métropole.

Et l'élu d'opposition de torpiller le projet de forêt urbaine voulu par les écologistes : "Vu le ridicule de cette appellation, on est en train de rebaptiser ce lieu boisement". "Ce changement aura comme inconvénient pour les automobilistes de ne plus pouvoir tourner pour se rendre dans la partie ouest de Lyon pour un gain modeste en boisement puisque la partie arborée sera de 3 500 m², qui en fait prolongera les 3 500 m² que nous avions prévu de végétaliser au pied de la bibliothèque. C'est bien peu par rapport à ce que nous avons réalisé ces dernières années".

Sur le sujet de l'implantation des entreprises, Gérard Collomb assure "ne jamais avoir voulu d'un urbanisme de type Défense". "Contrairement à ce qui est affirmé, à la Part-Dieu, on ne construit pas que des immeubles de bureaux", détaille l'ancien maire, avançant le chiffre de 26 000 m² de logements réalisés.

A tel point que Gérard Collomb accuse la nouvelle majorité "de s'être très largement inspiré de son projet", en citant l'agrandissement de la place Béraudier ou encore la réalisation de la nouvelle cité administrative d'état. "Ce projet-là, c'est celui que nous avons conçu", assure-t-il.

Gérard Collomb qui attaque également Bruno Bernard sur le coût du logement social pour la collectivité : "Le problème de l'équilibre économique de toute l'opération Part-Dieu est ce qui va constituer à moyen terme la principale difficulté pour la collectivité. On peu vouloir réduire de 100 000 m² la constructibilité de la ZAC mais évidemment le déficit n'est alors pas le même. Cela ne peut être pourtant pas un problème que la nouvelle majorité s’est posé puisqu’elle annonce vouloir doubler d’ici la fin du mandat la dette de la Métropole de Lyon, mais ce qui, un jour prochain aura un coût pour les lyonnais en matière de fiscalité", dénonce Gérard Collomb.

L'ancien président de la Métropole se veut fataliste : "La suppression des tours va hélas porter un coup très dur à l'économie lyonnaise".

