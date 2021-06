Guillaume Tramini : "On a vu que notre système de santé s’effondrait, il ne faut plus que ça arrive"

Parmi les neufs candidats aux régionales, on retrouve Shella Gill et sa liste Union Essentielle. Une liste qui veut "le retour aux sources, du pouvoir au peuple", selon la tête de liste Métropole de Lyon, Guillaume Tramini. Cette liste citoyenne, "constituée sur la crise sanitaire" veut s’opposer aux "mesures liberticides". Union Essentielle a donc son lot d’anti-masques, mais aussi d’adeptes des théories du complot, comme on en retrouve certains extraits sur les réseaux sociaux, y compris ceux de Shella Gill.

"Ce sont des trucs faux, ce sont des fantasmes. Mais il faut comprendre que quand les gens sont désespérés et voient leur monde s’effondrer, il ne faut pas les traiter de crétins parce qu’ils s’accrochent à n’importe quoi", répond Guillaume Tramini.

Union Essentielle milite pour la création de trois Instituts hospitalo-universitaires en Auvergne-Rhône-Alpes, comme défendu par Didier Raoult : "Il faut, en tant que politiques, qu’on propose aux gens de s’équiper pour qu’on n’ait plus à tout fermer, qu’on n’ait plus à détruire l’économie. On a vu que notre système de santé s’effondrait, et il ne faut plus que ça arrive", conclut Guillaume Tramini.

