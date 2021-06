La Voie est Libre : 41 rues de Lyon rendues aux piétons ce samedi

A l'occasion de l’opération "La Voie est libre", plusieurs rues de nombreux arrondissement seront fermées à la circulation et dédiées aux piétons de 11h à 19h. Les automobilistes non-résidents de ces zones pourront uniquement accéder à des parkings privés.

Seront autorisés à rouler et stationner sans justificatif : les services d’urgence, les transporteurs de fonds, les convois funéraires et les bus TCL. Les riverains pourront circuler et stationner dans les périmètres où il ne sera pas interdit de se garer sur présentation d’un justificatif. Même chose pour les livreurs, personnes à mobilité réduite ou encore artisans en intervention. Les taxis pourront rouler dans les zones piétonisées mais les VTC auront uniquement le droit de déposer leurs clients. Enfin, les clients des hôtels devront s’adapter puisqu’ils ne pourront accéder en voiture que pour déposer leurs bagages, si un bon de réservation a été présenté.

L’initiative "La Voie est libre" s'inscrit dans le cadre de l'opération "On sème, un peu, beaucoup, passionnément", lancée par la Ville de Lyon à l'occasion du déconfinement.

A noter enfin que comme souvent avec ces piétonnisations, la météo s'annonce capricieuse : de la pluie le matin et de rares averses l'après-midi selon Météo-France.

Les rues concernées pour cette nouvelle opération :

1er arrondissement

rue Chavanne, rue Coysevox, rue de l’Arbre sec (stationnement interdit de 8h à 19h), rue de la Platière, rue des Capucins, rue Donnée, rue du Garet (stationnement interdit de 8h à 19h), rue du Plâtre, rue Lanterne, rue Major-Martin, rue Paul-Chenavard, rue Pizay (stationnement interdit de 8h à 19h), rue Pleney, rue Puits-Gaillot, rue René-Leynaud, rue Romarin, rue Saint-Polycarpe, rue Sainte-Catherine

3e arrondissement

rue Etienne-Richerand, rue Moissonnier, rue Paul-Bert

4e arrondissement

grande rue de la Croix-Rousse, rue Janin, rue Calas, rue du Mail, rue d’Ivry, rue Dumenge, rue d’Austerlitz

5e arrondissement

quai de Pierre-Scize

6e arrondissement

place Edgar-Quinet, rue Bugeaud, rue Molière, rue Pierre-Corneille

7e arrondissement

rue Bonald, rue Pasteur, rue Jaboulay, rue Sébastien-Gryphe

8e arrondissement

place Ambroise-Courtois

9e arrondissement

grande rue de Vaise, rue du Mont d’Or, rue du Bourbonnais.