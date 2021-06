Régionales 2021 : Andréa Kotarac promet une action "qualitative" sur la sécurité

Ce jeudi matin, la tête de liste du Rassemblement National Andréa Kotarac a convié la presse pour évoquer son programme sur la sécurité, thème majeur de ces régionales en Auvergne-Rhône-Alpes et partout en France.

Si le président sortant en a fait son sujet principal de campagne, l'ancien insoumis ne juge pas son action suffisante et promet, lui, du "qualitatif" face au "quantitatif" de Laurent Wauquiez. "Nous ne pouvons pas nier le contexte national. La tribune des généraux a d'abord été un premier pas. C'est un constat qui a été fait. Un constat sur les attaques contre nos forces de l'ordre, sur la fracture nationale, le racialisme et un constat sur l'islamisme. Après cette tribune, les semaines se sont avérées proches de ce qui avait été annoncé", a tout d'abord déclaré en introduction Andréa Kotarac.

Et pour parler de sécurité, quoi de mieux que de s'entourer de deux anciens militaires : Vincent Gojon, colistier sur la liste de la Métropole de Lyon, et Thomas Toussaint, sur la liste du Nouveau Rhône.

Plusieurs points pour assurer la sécurité

"La sécurité d'abord ça passe par la culture, assure le candidat. On ne peut pas voir demander de soutenir des professeurs quand dans le même temps la Région subventionne une association qui organise le mois décolonial à Grenoble, qui explique que les professeurs sont islamophobes et nos policiers sont racistes de manière systémique. Il faut une politique cohérente".

Concernant les lycées, Andréa Kotarac assure avoir "une philosophie aux antipodes" de celle du président sortant. "Lui, c'est la sécurité pour les chiffres : le nombre de tourniquets, de caméras de vidéoprotections. Les caméras peuvent aider une enquête, mais pas empêcher les faits. Nous, nous voulons agir là-dessus".

Pour ça, il souhaite former des agents de sécurité, "en faire une vocation" et mettre "plus de deux agents par lycée", ainsi qu'un référent sûreté.

"La sécurité c'est aussi dans les transports", une autre compétence majeure de la Région. "On ne peut pas favoriser les transports, comme le veut Europe Ecologie Les Verts, sans en assurer la sécurité. Laurent Wauquiez a aussi fait des grandes annonces, mais 160 agents c'est insuffisant pour une brigade ferroviaire. Si nous sommes élus, nous passerons à 320 agents", a-t-il annoncé.

Enfin, Andréa Kotarac est également revenu sur son "plan Marshall" contre les violences faîtes aux femmes. " Aujourd'hui, on a des femmes qui font attention à comment elles s'habillent, comment elles sortent, à quelle heure elles sortent... On a eu des événements comme au lycée La Martinière où une jeune fille a été attaquée par un commando islamiste. C'est notre modèle qui a été attaqué". S'il est élu président de Région, il promet "qu'il financera des permanences juridiques pour encourager les victimes à porter plainte". "Pour les violences d'un conjoint, on souhaite protéger. Ça passera par mobiliser les services administratifs, pour accueillir les victimes pendant le temps de l'enquête. La Région doit également se porter partie civile dans les valeurs qu'elle défend".

Un premier pas avant 2022 ?

Dans les sondages, Andréa Kotarac ne lâche par sa deuxième place, derrière le président sortant. Et à travers ces régionales, c'est bien l'élection présidentielle qui se prépare : "Chacun sait que la sécurité est une compétence nationale. Cette élection sera un vrai tremplin. L'insécurité n'est malheureusement pas un sentiment. L'insécurité a atteint un niveau catastrophique. Nous connaissons les ravages de la guerre civile. C'est une menace terrifiante, bien plus que le réchauffement climatique. L'État doit rétablir l'ordre. Nous avons une bonne police, une bonne gendarmerie, une bonne armée. Il ne manque qu'une volonté politique. Pour ça, le Rassemblement National doit arriver à l'Elysée en 2022", estime Thomas Toussaint.

B.B.