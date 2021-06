Météo à Lyon : un pic de chaleur attendu cette semaine avec près de 35 degrés !

Le mercure va s’emballer dans les prochains jours à Lyon et sur le reste du pays d’ailleurs. La chaleur se fera ressentir dès ce lundi dans le Rhône avec une journée ensoleillée et plus de 32 degrés attendus dans l’après-midi.

Le temps restera agréable mardi et le thermomètre continuera de grimper pour atteindre les 33 degrés.

Un pic de chaleur est prévu mercredi où Météo France annonce près de 35 degrés dans l’agglomération lyonnaise.

Le reste de la semaine s’annonce plus incertain avec un ciel en règle générale instable. Des orages sont à craindre, notamment pour la journée de vendredi, mais avec au bout un air plus respirable et un maximum de 26 degrés le week-end prochain.