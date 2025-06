Jusqu’à 37°C à Lyon : vigilance orange canicule activée dans le Rhône

Météo France déclenche l’alerte orange canicule ce samedi 28 juin à partir de 12h dans le Rhône. "Les températures sont d’ores et déjà élevées ce matin, avec à 5h, encore plus de 20°C à Lyon et Grenoble", observe Météo France.

La journée s’annonce accablante : "Le thermomètre atteint ce samedi après-midi 34°C à 37°C en plaine, 35°C à Lyon et 37°C à Grenoble." La nuit suivante restera étouffante, avec des minimales "qui ne descendent pas sous 20-21°C en plaine."

Dans son bulletin, Météo France évoque un "épisode caniculaire dont la durée, l'extension géographique et l'intensité nécessitent une vigilance particulière", en raison notamment de l’absence de rafraîchissement nocturne.

Dimanche, la vigilance orange est élargie à 53 départements. Dans le Rhône, les maximales prévues restent stables, autour de 37°C. Le pic de cet épisode caniculaire est attendu en début de semaine prochaine.

