"C'est consciemment mettre la vie des personnes en danger" : le maire de Meyzieu fou de rage sur les couloirs mixtes bus-vélos

Christophe Quiniou, n'est pas un adepte des couloirs partagés entre les bus et les vélos. Et il l'a fait savoir.

Dans les nombreux dossiers traités ce lundi par les élus du Sytral, il était notamment question de la création de couloirs mixtes bus-vélo "sur des axes structurants". Ces nouveaux aménagements sont progressivement déployés sur les lignes telles que la C4, la C25 et la C6.

Une décision qui a fait enrager l'élu de l'Est de lyonnais, pourtant cycliste : "Quand j'entends Fabien Bagnon et Valentin Lungenstrass, je ne peux pas rester serein. Je ne peux pas laisser dire comme ça, la bouche en cœur, que c'est formidable de faire des pistes cyclables avec des bus. C'est une bêtise absolue. Et cette bêtise absolue a trouvé, pour moi, son comble la semaine dernière, quant au sortir du Sytral j'ai failli me faire ratatiner par un bus sur une piste cyclable, sur une voie de bus, en me faisant serrer. On ne peut pas mettre au même endroit des usagers sur cinq, dix kilos roulant sans aucune protection, et des bus qui font plusieurs tonnes. On veut retirer les vélos des routes avec les voitures et on les met avec les bus […]. Il ne faut pas mettre les vélos avec les bus ! Proposer de tels aménagements c'est consciemment mettre la vie des personnes en danger, sérieusement. On crée du risque, et cela est répréhensible".