Voter en toute sécurité

Que veux tu dire par évaluer ? Tout regarder dans le détail de la petite mesurette dans un coin oublié d’un site internet ?

Ah non. J’avais fait ça pour les municipales de l’année dernière. Il y avait cette histoire des hôtels à insectes qu’Etienne Blanc voulait donner aux copropriétés à Lyon pour qu’en échange elles acceptent qu’on plante un arbre chez eux. J’en ris encore.

J’ai en tête de demander aux candidats quelle est leur mesure phare. Commençons par Najat Vallaud-Belkacem, pour son grand retour en politique. Je fouine, je m’intéresse sur twitter toute la journée, jusqu’à ce que je parvienne à avoir François Pirola au téléphone (il a lu tellement de livres que quand il entre dans une bibliothèque il cherche sa brosse à dents). Il est sûr de lui : la mesure phare c’est la fameuse garantie emploi jeune.

C’est-à-dire ? L’idée est de transformer pendant deux ans Auvergne Rhône-Alpes Entreprise (AURAE) en agence de réussite de l’emploi des jeunes. Actuellement AURAE sert à gérer les subventions que la Région accorde aux entreprises. Demain elle servirait à mettre en lien les jeunes (jusqu’à 30 ans) sans emploi avec les postes non pourvus. Un exemple ? Un jeune d’Aurillac ne peut pas accepter un CDD à Issoire ou l’entreprise Duemeille cherche un commercial pour ses produits granulés bois. Pourquoi il n’acceptera pas ? D’abord car il n’est pas formé à l’utilisation de cette version du logiciel CRM (gestion des clients) de Duemeille, ensuite car il ne peut prendre un logement (et verser la caution) à Issoire avant d’être sûr qu’il passera la période d’essai.

L’idée du plan de Najat Vallaud-Belkacem est que la Région assumera son rôle dans l’emploi et qu’elle permettra à ce jeune de lever les deux verrous à la prise de l’emploi en lui offrant une formation courte pour le mettre à jour sur la version du logiciel en question, et en prenant en charge sa caution d’appartement. Pour cela AURAE verra son budget de fonctionnement décuplé et officiera pendant 2 ans. Une sorte de dentelle pour le marché de l’emploi.

J’aurais peut-être dû m’arrêter là et dire à tout le monde de voter Vallaud-Belkacem. Mais est-ce l’esprit d’une étude fouillée ? J’avais des accointances personnelles avec des membres de la liste de Cécile Cukierman alors j’ai obtenu un mail très vite. Je le cite. Leur mesure phare c’est le "développement des transports publics sous maîtrise publique et mesures de gratuités immédiates pour les moins de 25 ans et pour l’ensemble des étudiants". Je n’ai rien de spécial à ajouter. C’est efficace, c’est juste, mais ce n’est pas fun fun non plus.

Changeons de bord. Ne serait-ce que pour trouver le site de campagne de Laurent Wauquiez j’ai dû écrire un mail à au moins 7 personnes de sa liste. Et une fois ça fait, le site est moins rempli que le compte en banque d’un jeune en alternance. A la rubrique "média" du site, il y a trois pauvres vidéos, point. L’autre hypothèse c’est qu’il a perdu un pari. La première c’est qu’il ne veut pas qu’il y ait de trace de sa candidature à la Région quand il se lancera dans la présidentielle dans 2 mois. Le résultat est là : pas de médias.

J’aurais voulu parler de cette mesure, que je trouve touchante, où Laurent Wauquiez s’insurge contre le fait que les délinquants qui sont frappés par des peines de travaux d’intérêt général en soit souvent dispensés car les pouvoirs publics ne fournissent pas de TIG à la Justice. La Région en fournira promet-il. Dans son programme on peut trouver : "lecture pour des personnes mal-voyantes". Je suis personnellement réservé sur l’idée d’introduire des voleurs multirécidivistes dans des appartements de personnes non voyantes.

Mais je me serais contenté de cette mesure faute de mieux si, par miracle, Xavier Odo (le maire de Grigny) ne m’avait jamais rappelé. Il l’a fait et donc je lui ai demandé : c’est quoi la mesure phare de Laurent Wauquiez ? La réponse n’est pas totalement claire. Je me contente d’abord de répéter mot pour mot : "La considération des territoires".

Pour expliquer un peu il a développé comme ça : "on est doublement orphelin de la Métropole et du Département du Rhône" et en fait la seule collectivité en soutien c’est la Région. Donc Laurent Wauquiez. Et Xavier Odo d’évoquer la création du Centre de Supervision Urbain (un projet de caméras surveillances avec 8 personnes pour regarder les images couvrant les communes de Charly à Vernaison) ou bien la mise à disposition d’un terrain viabilisé par la mairie de Grigny pour le futur nouveau siège social de la Vie Claire. Bon, pour cette opération-ci, Laurent Wauquiez n’y est pour rien, mais vous avez compris l’idée ? Si vous votez pour Wauquiez vous votez pour quelqu’un qui soutient les mairies d’AURA (peut-être pas toutes pareil cela dit).

Ne trainons pas.

Depuis 2005 j’ai récupéré le 06 de Bruno Bonnell (à l’époque pour me plaindre de leur jeu The Path of Neo) et grâce à ça j’ai obtenu un entretien avec leur responsable du programme : Loic Terrenes qui m’a gentiment expliqué leur mesure phare : être la région pilote pour le développement du Service National Universel (SNU) actuellement en mode test en France (par exemple pour 300 jeunes dans le Puy de Dôme) et coupler cela avec l’accès au pass émancipation.

La Région de Bruno Bonnell sera en pointe pour permettre que les jeunes qui le veulent puisse trouver un stage de cohésion de 15 jours et puis une structure publique pour effectuer les 84 heures de mission d’intérêt général prévues dans le SNU. Les jeunes qui continueront ensuite la phase de stage de trois mois dans une structure d’intérêt général ("Bruno Bonnell souhaite que cela puisse passer par l’intergénérationnel type formation au numérique, accompagnement de personnes dépendantes" (décidément !) dixit Loic Terrenes) auront le droit à un doublement de leur pass émancipation qui sera par ailleurs un moyen d’aider tous les jeunes de diverses manières (tutorat pour créer son entreprise, aide à l’achat d’un vélo électrique etc etc). Capito ?

Qui il me reste à passer en revue ?

Pascale Bonniel-Challier m’a un peu détaillé le projet d’investissement massif dans la transition écologique de Fabienne Grebert avec pour but de créer une grande région de l’excellence environnementale. Visiblement il y a plein de choses à faire en ce domaine : "Photowatt est au bord du dépôt de bilan car le watt écolo a été abandonné par l’Etat par idéologie" assure la tête de liste à la Métropole pour les Verts. Mais elle a un plan pour sauver la situation et trouver des financements privés (il parait que la Banque Populaire a un fond qui ne va servir qu’à ça) pour accompagner ceux de la Région.

Il y a beaucoup à faire, mais des projets à encourager plein les ordinateurs comme la filière du Rebooteille (je passe sur le jeu de mot à cause de la chaleur) qui consiste en la bonne vieille consigne de la bouteille en verre que la loi va rendre obligatoire (mais pas avant 2024). Au final un gros plan de réinvestissement public de plusieurs milliards pour réindrustrialiser AURA et ne plus faire venir des yaourts de l’autre bout de la France ("Bruno Bernard m’a dit qu’on ne trouvait plus de freins de vélos neufs sauf en Chine. Pour reconfigurer des vélos il faut aller en Chine, c’est dingue")

Voilà, j’ai fini.

Ah non, il y a le RN.

Hier il y avait une conférence de presse au cours de laquelle Andrea Kotarac (la tête de liste ex LFI) m’a reproché de n’être pas venu aux trois précédentes. Flemme.

Vous allez trouver ça curieux, mais je n’ai jamais pu obtenir de réponse de leur part sur leur mesure phare. Rien. Je crois qu’ils sont contre les éoliennes et pour l’emploi. Ont-ils un site ? Mystère.

Quand même j’aurais bien voulu raconter la visite de Marine le Pen à Saint Chamond. J’étais prêt à aller là-bas pour visiter avec elle le commissariat de Saint-Chamond (celui où un courageux brigadier a été atteint au front par une bouteille en verre et il a failli en mourir) et le centre pénitentiaire La Talaudière. Mais Marine a annulé. Elle a préféré faire quelque chose de "plus joyeux" il parait.

Si même le RN ne fait plus de la sécurité, où va-t-on ?

Romain Meltz

@lemediapol