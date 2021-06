Euroligue : l’ASVEL obtient sa licence permanente !

L’ASVEL a annoncé ce vendredi soir qu’elle sera bien détentrice d’une licence permanente à partir de la saison prochaine. Il manque seulement "l’approbation officielle de l’Assemblée Générale des actionnaires de l’ECA qui se tiendra au mois de juillet", précise le club. Une formalité.

Dès son arrivée à la tête du club, Tony Parker n’a jamais caché son ambition de décrocher ce précieux sésame. C’est désormais chose faite ! "C’est un grand jour ! C’était un rêve à mon arrivée qui devient aujourd’hui réalité ! Je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré à la construction du projet. Tout le monde a travaillé dur, en équipe, pour remplir cet objectif, et ce n’est pas maintenant que nous allons relâcher nos efforts, bien au contraire. On veut maintenant prouver que l’on mérite cette place parmi les plus grands, on veut placer le LDLC ASVEL au sommet !", a déclaré le président.

Le développement de l’ASVEL a également été accéléré par l’arrivée de l’OL et de Jean-Michel Aulas au capital du club. Le projet de l’Arena de Décines a notamment dû peser dans ce dossier. "L’admission comme membre permanent de l’Euroleague salue aujourd’hui l’intense travail réalisé en synergie par le LDLC ASVEL et l’Olympique Lyonnais. Je tiens à remercier Tony (Parker) et Gaëtan (Muller), ainsi que les équipes de l’OL qui ont permis de rendre cela possible. Ensemble, nous allons continuer d’œuvrer pour que le LDLC ASVEL rayonne en Europe, mais aussi dans le monde entier. La future salle Arena, qui répondra aux usages d’aujourd’hui, mais aussi de demain, sera l’étape d’après dans ce projet qui allie sport, performance, divertissement et exemplarité. C’est une formidable perspective d’avenir qui s’ouvre pour les deux institutions et les actionnaires d’OL Groupe", s’est réjouit de son côté Jean-Michel Aulas.