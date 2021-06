Départementales : duelà venir dans le canton du Val d’Oingt

Deux listes inscrites sont qualifiées pour le second tour dans le canton du Val d'Oingt. Le binôme LR obtient 38,99% des suffrages. Il est suivi par la liste de l’union de la gauche (33,39%). Celle du RN (16,61%) et de l’union du centre et de la droite (11,01%) ne verront pas le 27 juin. Le taux d’abstention est de 63,97%.