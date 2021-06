Régionales : Laurent Wauquiez remporte dès le premier tour son fief de Haute-Loire (officiel)

Le président LR sortant, ancien maire du Puy-en-Velay, s’est même payé le luxe de l’emporter avec 67,71%. Un score fleuve qui fait que les Altiligériens ne voteront pas dimanche prochain.

Sous la barre des 10%, les autres candidats n’ont pas fait illusion. On retrouve dans l’ordre Fabienne Grébert (EELV) avec 8,92%, Najat Vallaud-Belkacem (PS) avec 6,95%, Andrea Kotarac (RN) avec 6,03%, Bruno Bonnell (LREM) avec 4,78%, Cécile Cukierman (PCF) avec 3,91%, Chantal Gomez (LO) avec 1,26%, Shella Gill (Union Essentielle) avec 0,45% et Farid Omeir (UMDF) a obtenu 1 seule voix, et fait donc 0%. Incroyable dernier score pour le candidat, cela veut dire que ses 18 colistiers n’ont même pas pris la peine de tous voter pour lui…

L’abstention en Haute-Loire est plus faible qu’ailleurs, à 59,53%.