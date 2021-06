Régionales : Laurent Wauquiez et son boulevard vers un second mandat (résultats complets)

Ni à voir certains de ses adversaires si bas. Les sondages se sont trompés dans les grandes largeurs. La faute notamment à une abstention qui aura atteint en Auvergne-Rhône-Alpes 67,41%, bien loin des 51% de 2015.

Pour ce premier tour, le président LR sortant de la Région est donc arrivé en tête, avec 43,79% des voix, soit 750 200 bulletins à son nom. Laurent Wauquiez a mis un boulevard à sa première poursuivante, l’écologiste Fabienne Grébert. La candidate EELV a obtenu 14,45% des voix, juste devant Andrea Kotarac (RN) et ses 12,33% des voix. Cette pôle position de la gauche pour Fabienne Grébert lui permet de prendre la tête de la future alliance avec Najat Vallaud-Belkacem (PS), qui a obtenu 11,40% des voix et Cécile Cukierman (PCF) et ses 5,56%.

Andrea Kotarac a de quoi être déçu. Annoncé aux alentours de 22% par les derniers sondages, il n’a obtenu ce dimanche que 12,33% des voix.

Douche froide également pour Bruno Bonnell. Le candidat de la majorité présidentielle paye ses très mauvais scores en Auvergne et échoue à se qualifier pour le second tour avec 9,87% des voix.

Enfin, Chantal Gomez (LO) a obtenu 1,57% des voix. Shella Gill (Union essentielle) culmine à 0,68% des voix, tandis que le candidat Farid Omeir, à la tête de listes communautaires, n’a obtenu que 6079 voix, soit 0,35%.

Laurent Wauquiez s'est également payé le luxe de s'offrir dès le premier tour trois départements : la Haute-Loire, le Cantal et l'Allier, qui n'auront donc pas à voter dimanche prochain.

