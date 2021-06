Faut pas pousser mémé dans l’isoloir

Je pense au contraire qu’il n’est pas déraisonnable ni anti-citoyen de ne pas voter pour des élections comme celles-ci, c’est un signe de ras le bol.

"Ah mais pardon, ce sont des questions très importantes pour le quotidien des Français que gèrent le Conseil Régional ou le Conseil Départemental".

Je vais passer sur le couplet de Bruno Bonnell : "Actuellement il y a des gens qui meurent pour le droit de vote, alors au moins : votez". Il était sous le coup de son élimination et ça peut troubler l’esprit.

Mais pourrais-je revenir deux minutes sur l’absence totale de respect que représente cette soupe électorale ? On était censé voter pour les conseillers régionaux et pour les conseillers départementaux. Avant 2014 les conseillers départementaux s’appelaient des conseillers généraux. Et entre temps ils se sont appelés des conseillers territoriaux qui remplaçaient aussi les conseillers régionaux. Sauf que cette réforme votée sous Sarkozy n’a pas eu le temps d’entrer en action car elle a été abrogée par Hollande. Qui, lui, a imaginé ce mode de scrutin binominal par cantons redessinés pour élire des conseillers départementaux.

On sent tout de suite effectivement qu’on est dans le quotidien des Français.

Mais ce n’est pas tout.

Tout le monde s’est moqué de Laurent Wauquiez quand il a proposé dans son programme des sommes de mesures de sécurité alors que la Région n’a pas la sécurité comme prérogative.

Mais il aurait eu bien le tort de se gêner. Vous savez où est le respect dû aux compétences de la Région ? Il est enterré quelque part depuis longtemps.

Les rares qui ont eu le courage d’aller voter le dimanche 20 juin pour les Régions et les Départements auraient été un peu surpris le 23 juin s’ils avaient vu Jean Castex déposer au Sénat une loi qui va modifier les compétences des Régions et des Départements. Bref, on vote au premier tour pour un type de Région, trois jours plus tard Castex change les Régions. Comme si tu achetais une BMW et qu’à la livraison ils t’avaient mis un moteur Skoda dedans. Comme si tu prenais des places pour aller au ciné avec une fille et que c’était son père qui venait. Comme si… bon, t’as compris l’idée ? S’il avait déposé son projet de loi trois jours avant, ça aurait été juste pour se mettre au courant. Mais APRES le vote, on ne peut plus. On nous demande de voter pour une élection régionale, puis ensuite on nous dira quelles sont les compétences de la Région. Sérieusement ?

Pour être juste, ce projet de loi 4D dont je vous parle est dans l’air depuis longtemps. D’ailleurs le programme de Laurent Wauquiez y fait référence à un moment. Il écrit : "Nous demanderons la gestion des routes nationales comme la loi 4D le permet". Apparemment oui, c’est dans le projet de loi, les Régions pourront récupérer la gestion des routes nationales. Des routes nationales gérées par le niveau régional j’imagine que personne ne voit le manque de respect ? Juste un mot : comme ce projet de loi 4D n’a pas été voté et que le travail de lecture en commission au Sénat ne commence que mercredi, on ne sait pas ce que ça va donner à la fin.

Et puis juste une dernière chose, Laurent. La loi 4D ne s’appelle plus comme ça. Elle s’appelle 3DS maintenant. Il y a un "D" qui a changé. C’était le "D" de "Décomplexification" qui a sauté.

Va savoir pourquoi.

Romain Meltz

@lemediapol