Lyon : interpellation du chauffard qui se filmait à plus de 200 km/h sur le périph’

Il y a un mois, une vidéo s’était propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

On y voyait un automobiliste se filmer en train de rouler à 214km/h sur le périphérique Laurent-Bonnevay, à bord d’un bolide BMW alors que la portion est limitée à 70km/h. Le chauffard, qui faisait l’objet d’un appel à témoin lancé par la police lyonnaise, a finalement été interpellé ce lundi à Bron selon Le Progrès. L’homme est bien connu des services de police pour de multiples infractions sur la route. Il n’a d’ailleurs plus de permis de conduire depuis le début de l’année 2021.

D’après le quotidien régional, l'individu connu sous le pseudo babydriver69555, et qui s'était moqué des enquêteurs à sa recherche, avait emprunté le véhicule de luxe de son patron qui tient une entreprise de location de bolides. Ce dernier a été lui aussi placé en garde à vue. Âgé d’une trentaine d’années et originaire de Bron, il savait que son employé n’avait plus de point sur son permis de conduire. Il aurait enfin posté l’une des vidéos de rodéos sur les réseaux sociaux. Le chef d’entreprise est attendu au parquet ce mercredi où il devra répondre de soupçons de travail dissimulé.

Le chauffard est lui poursuivi pour mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité lors de la conduite d’un véhicule terrestre, travail dissimulé, conduite sans permis et enfin promotion du comportement d’un conducteur de véhicule automobile compromettant délibérément la sécurité des usagers. Il sera également jugé ce mercredi en comparution immédiate.