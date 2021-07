Lyon : des bouchons attendus ce vendredi pour les premiers départs en vacances d’été

Les premiers départs en vacances d’été seront synonymes de bouchons dans la région. Bison Futé voit orange ce vendredi au niveau national (rouge en Ile-de-France) et recommande d’éviter de quitter les métropoles et leur périphérie entre 14h et 19h.

Le drapeau sera également orange samedi dans le sens des départs. Il est conseillé de ne pas quitter les grandes agglomérations après 9h, d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 10h à 16h, l’A43 entre Lyon et Chambéry de 10h à 16h mais aussi l’A9 entre Orange et Narbonne de 9h à 14h.

Les voyants repasseront au vert pour la journée de dimanche sur l’ensemble du pays.