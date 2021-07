Popularité : Laurent Wauquiez en forte hausse pour dépasser ses concurrents de droite

En s'alliant avec Valérie Pécresse pour dénoncer la stratégie du cavalier seul de Xavier Bertrand, le président réélu d'Auvergne-Rhône-Alpes a probablement aidé à redorer son image.

Car le baromètre Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio paru ce mardi révèle que Laurent Wauquiez fait un bond de six points concernant sa popularité aux yeux des Français. Il culmine désormais à 44% de bonnes opinions et retrouve à ce niveau un certain... Xavier Bertrand (-2 points), mais aussi Nicolas Sarkozy, tous trois réunis à 44%. Laurent Wauquiez en profite également pour doubler Valérie Pécresse (42%).

Le podium est occupé par Edouard Philippe et Nicolas Hulot (tous les deux 62%) et Roselyne Bachelot (58%).