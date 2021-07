Présidentielle 2022 : Laurent Wauquiez appelle à une primaire ouverte à droite

Ce lundi soir, dans une tribune publiée dans Le Figaro, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau et Hervé Morin appellent à l'organisation d'une primaire ouverte de la droite et du centre en vue de la présidentielle.

Les quatre élus, dont le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, "refusent de s'en remettre aux sondages dont la fiabilité est plus que jamais mise en doute", écrivent-ils. On devine assez facilement qu'ils se liguent ainsi contre les vélléités connues de Xavier Bertrand. Le président des Hauts-de-France, et candidat déclaré à l'Elysée, ne fait d'ailleurs pas partie des signataires de la tribune.

Un sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro paru dimanche soir promet pour le moment à Laurent Wauquiez un score encore loin de ceux de ses potentiels concurrents. Si le président fraîchement (et facilement) réélu de la Région Auvergne-Rhône-Alpes se présentait face aux électeurs français dimanche prochain comme candidat officiel de la droite, il ne récolterait que 13% des voix, loin derrière Emmanuel Macron (28%) et Marine Le Pen (26%). C'est toutefois un gain de cinq points depuis le dernier baromètre Ifop-Fiducial, avant le scrutin des régionales.