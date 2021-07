Présidentielle 2022 : Laurent Wauquiez, candidat de la droite le moins bien placé selon deux sondages

Mais il est toujours important de ne pas commencer la course avec trop de points de retard. Pour Laurent Wauquiez, ce n’est franchement pas bien parti.

Si le président fraîchement (et facilement) réélu de la Région Auvergne-Rhône-Alpes se présentait face aux électeurs français dimanche prochain comme candidat officiel de la droite, il ne récolterait que 13%, loin derrière Emmanuel Macron (28%) et Marine Le Pen (26%). C’est ce qui ressort d’un sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro, qui a testé Laurent Wauquiez, mais aussi ses rivaux Xavier Bertrand et Valérie Pécresse.

Si les scores des trois potentiels candidats de la droite en 2022 ne sont pas si éloignés dans cette étude, Laurent Wauquiez serait toutefois le moins bon cheval. Avec ses 13%, il ferait moins bien que Valérie Pécresse (14%) et surtout Xavier Bertrand (18%). Il se consolera en se disant qu'il fait un bond de 5 points depuis le dernier sondage.

Il est intéressant de noter que quel que soit le candidat de la droite, le score de Marine Le Pen ne bougerait pas. C’est plutôt à Emmanuel Macron que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse semblent voler quelques voix.

Autre question posée par Ifop/Fiducial concernant cette place tant convoitée de candidat de la droite : quelle personnalité souhaitaient voir les sondés jouer ce rôle en 2022.

C’est Xavier Bertrand qui fait ainsi l’unanimité auprès des sympathisants et électeurs de la droite avec 40% d’intentions, contre 23% pour Valérie Pécresse et 17% pour Laurent Wauquiez. Suivent Michel Barnier (8%) et Bruno Retailleau (4%).

Enfin, dernier couteau dans la plaie du clan Wauquiez : le sondage teste Xavier Bertrand dans deux cas de figure d’un éventuel second tour de la présidentielle. Si le président de la Région Hauts-de-France se qualifiait face à Marine Le Pen, il la battrait facilement avec 61% des voix contre 39% pour la candidate RN. Et face à Emmanuel Macron aussi, Xavier Bertrand serait annoncé vainqueur avec 52% des voix contre 48% pour le président de la République sortant.

3e homme pour Ifop-Fiducial, 4e pour Ifop

Samedi soir, Ifop sortait un autre sondage pour le Journal du Dimanche. Et Laurent Wauquiez était alors considéré comme le 4e meilleur choix de la droite pour 2022 selon 35% des sondés. Xavier Bertrand (46%) et Valérie Pécresse (42%) restaient en tête, et c'est François Baroin (38%) qui s'intercalait, tandis que Michel Barnier restait en embuscade à 32%.