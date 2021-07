Maires méprisés par la Métropole de Lyon : "Certains ont dû voir du changement avec le clientélisme précédent", selon Jean-Charles Kohlhaas

Ce jeudi matin, plusieurs maires de droite de la Métropole de Lyon se réunissaient pour faire part de leur mécontentement sur la gestion de la collectivité par Bruno Bernard et ses équipes.

Lors de la présentation du tracé du futur tramway T10 ce jeudi après-midi, Jean-Charles Kohlhaas, vice-président à la Métropole, n'a pas hésité à leur répondre : "Certains ont dû voir du changement avec le clientélisme précédent. Quand cela vient d'élus qui dans le passé ont été disons choyés pour des raisons plus politiciennes que pour le nombre d'habitants, ou que ce sont des élus que l'on continue de "choyer", leurs territoires bien évidemment, j'avoue j'ai du mal à le comprendre. Je pense à Oullins où l'on va inaugurer une deuxième station de métro dans un an et demi, où on est en train de réorganiser la place centrale de la place de la station de métro. On rééquilibre les choses par rapport aux nombres d'habitants et par rapport à l'équité territoriale". Une déclaration qui arrive seulement à quelques heures d'un conseil municipal à Oullins, qui pourrait visiblement être animé.

"Ce qui m'interpelle surtout c'est le côté instrumentalisation et politicien de la communication. Je comprends bien qu'un certain nombre de petits maires de petites communes, qui avaient le droit à beaucoup par le passé car ils pesaient politiquement, soient déçus car on rééquilibre les choses. Regardons objectivement les communes, les quartiers", nous a confié Jean-Charles Kohlhaas.