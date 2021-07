Maires méprisés par la Métropole de Lyon : vers une sécession de plusieurs communes ?

Cela fait suite à l'union des quatre groupes d'opposition la semaine dernière pour dénoncer "les manoeuvres politiciennes" de Bruno Bernard, le président EELV de la collectivité. Mais cette fois-ci, ce sont des maires de plusieurs bords qui se liguent pour déplorer le grand manque de coopération de la majorité écologiste métropolitaine avec tous les édiles.

"Il y a toujours eu une règle non écrite depuis la création de la COURLY : on n'agit pas contre les maires", a déclaré Philippe Cochet (Caluire - LR) pour introduire les propos des maires présents et représenter ceux excusés (29 au total). Cette démarche initiée il y a quelques jours a pour but de dénoncer ce qui est jugé comme un bâillonnement des élus locaux opéré par Bruno Bernard et ses compagnons.

"La Métropole était un outil au service des territoires (...) aujourd'hui, on nous piétine", s'est offusqué Alexandre Vincendet (Rillieux - LR). Le premier magistrat a également dénoncé des méthodes pour flatter "la clientèle électorale" des Verts, notamment en s'appuyant sur le traitement qu'il juge privilégié de quatre communes marquées à gauche : Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Vénissieux. Un traitement inégal qui témoigne selon lui d'une action menée "au service d'une idéologie", et non pas d'un territoire.

Pour les maires de l'opposition, cet autisme politique s'est surtout révélé lors des négociations pour la programmation pluriannuelle d'investissement (PPI). Bruno Bernard a assuré qu'il avait consulté l'ensemble des maires pour définir avec eux ce que seront les axes majeurs de l'action métropolitaine jusqu'en 2026. Des propos qui ont été réfutés par Jérôme Moroge (Pierre-Bénite - LR), qui a assuré ne jamais avoir rencontré le président en face à face. Les autres élus présents ont quant à eux déclaré avoir bien eu leur rendez-vous individuel, mais en sont ressortis très insatisfaits.

S'est aussi posée la question de la gestion financière de cette PPI. "Ce plan à 3,6 milliards d'euros, c'est du pipeau!", a ironisé Alexandre Vincendet. Il a évoqué ses craintes quant au potentiel "effet ciseaux" qu'il engendrera avec une hausse dépenses et une baisse des recettes.

Si on ajoute à ces méthodes dénoncées la vision politique radicalement opposée qui sépare la majorité de l'opposition, il est difficile de s'étonner que certains élus émettent l'hypothèse d'un départ de leur commune de la Métropole de Lyon.

Un problème institutionnel ?

Au moment de la création de la Métropole de Lyon, beaucoup craignaient le caractère inédit et unique de l'opération. Si les deux premiers mandats portés par Gérard Collomb et David Kimelfeld ont été dans l'ensemble plutôt calme, l'arrivée des Verts a tout chamboulé. La Métropole a été pensée comme un moyen de différencier les enjeux d'une grande agglomération avec celle d'un département, le Rhône en l'occurrence. Mais encore aujourd'hui, les différences entre les compétences métropolitaines et les compétences municipales restent très méconnues du grand public. Alors deux légitimités s'opposent : celle des maires, souvent seuls décisionnaires aux yeux des habitants, et celle des élus de la Métropole.

Le mode de scrutin fait que ces derniers sont choisis par les électeurs de manière globale, avec un nombre de sièges au Conseil attribué en fonction de la population d'une circonscription. Par conséquent, l'action municipale se confond dans celle de la Métropole et le pouvoir des Villes peut donc en sortir très diminué.

Face à ce problème de représentation, les mots de sécession commencent à se faire entendre entre Rhône et Saône. Le combat sort ainsi de la politique concrète pour entrer dans une dimension institutionnelle inédite.

Vraies ou fausses menaces ? Les débats futurs donneront une réponse à cette question. En attendant, en lançant cette alerte, la ligue des maires et de l'opposition espère bien obtenir une réouverture des discussions, une nouvelle négociation de la PPI et surtout de la transparence quant aux intentions des écologistes.

L.M.