Laurent Wauquiez sur Xavier Bertrand : "Ce n'est pas un sondage qui va décider" pour 2022

Mais nul doute que la présidentielle 2022 va occuper l'esprit de nombreux élus. Et notamment chez les Républicains, qui se demandent encore comment gérer le cas Xavier Bertrand, non encarté et qui compte bien représenter la droite l'an prochain.

Le Canard Enchaîné rapporte ce mercredi les échanges survenus le 7 juillet lors du bureau politique des LR. Etaient présentes plusieurs figures du parti ainsi que les présidents de Région élus Renaud Muselier et Laurent Wauquiez. Ce dernier a visiblement mené les hostilités contre Xavier Bertrand.

Pour le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, "ce n'est pas un sondage qui va décider ! Je m'oppose à tout passage en force. Si on avait écouté les sondages, Chirac n'aurait pas gagné contre Balladur".

Laurent Wauquiez a alors été repris de volée par Christian Jacob, qui lui indiquait que si la droite avait fait une primaire en 1995, "il (Jacques Chirac ndlr) n'aurait pas gagné non plus".

Laurent Wauquiez visait une nouvelle fois son homologue des Hauts-de-France, demandant à sa famille politique de "ne pas suivre quelqu'un qui est parti et qui dit maintenant qu'il faut se retrouver derrière lui".

"L'union, on ne la construit pas sur du creux mais sur nos valeurs et sur une ligne claire", concluait le pensionnaire de l'Hôtel de Région de Lyon.

Un appel aux primaires soutenu par Bruno Retailleau mais villipendé par Jean-François Copé et Michèle Alliot-Marie, qui évoquèrent "une machine à perdre" "contraire à l'esprit de la Ve République".

Autant dire que les Républicains n'ont pas fini de se prendre la tête concernant 2022.