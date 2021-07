Nuit agitée du 14 juillet : 19 interpellations à Lyon et dans la Métropole

De nombreux véhicules ont été incendiés, notamment dans les communes de Vénissieux, Bron, Rillieux-la-Pape et Décines. Lyon, d'ordinaire épargnée sauf dans les quartiers du 7e et du 8e arrondissement, a également été touchée.

Selon nos informations, 19 interpellations ont été menées dans la nuit du 14 au 15 juillet dans la Métropole de Lyon. C'est beaucoup plus que les 8 arrestations menées l'an dernier.

Cela s'explique par des méthodes plus efficaces de la police, qui a fait appel à davantage de véhicules banalisés pour surprendre les incendiaires et les individus qui utilisaient des mortiers d'artifice.

A Bron, le bus TCL de la ligne C15 qui avait été incendié dans le quartier Terraillon, avenue Pierre Brossolette, a été enlevé des voies ce jeudi matin.