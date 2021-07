Départs en vacances : Bison Futé hisse encore le drapeau orange ce vendredi dans le Rhône

Encore une fois, Bison Futé voit orange ce vendredi sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes et partout en France dans le sens des départs.

Les difficultés sont attendues notamment sur l'A7 entre Valence et Orange, qu'il est conseillé d'éviter 15h et 19h, tout comme l'A43 entre Lyon et Chambéry entre 15h et 20h.

Bison Futé recommande également d'éviter de quitter ou de traverser les grandes métropoles entre 14h et 19h.

Ce samedi, le trafic s'annonce encore plus dense, dans les deux sens. Car les premiers vacanciers vont rentrer, donc ce sera orange dans le sens des retours. Il faudra éviter l'A7 entre Orange et Lyon de 10h à 15h notamment.

Mais surtout rouge dans le sens des départs. Pour cette journée, il est vivement conseillé de quitter les métropoles avant 9h, d'éviter l'A6 entre Mâcon et Lyon de 10h à 14h, ou encore l'A7 entre Lyon et Orange de 8h à 17h.