Lyon : deux interpellations après la réalisation d’une fresque anti-policiers à la Guillotière

Le "Groupe Antifasciste Lyon et Environs" avait réalisé plusieurs tags sur un mur de la place Mazagran, où il était possible de lire ACAB, pour “All cops are bastards", ou en français : "tous les policiers sont des bâtards". Durant au moins trois soirées consécutives les graffitis peu esthétiques avaient été inscrits à la bombe de peinture, les agents d’entretien de la Ville de Lyon revenant à chaque fois le lendemain matin pour passer une couche de peinture blanche.

Ce jeudi, la DDSP du Rhône indique que deux individus ont été convoqués au commissariat du 7e arrondissement dans le cadre de cette affaire. Âgés de 22 et 34 ans, ils avaient été contrôlés par la police municipale lors de la réalisation de la première peinture le 20 juillet en après-midi. Après cette intervention durant laquelle des bombes de peinture avaient été saisies, des vidéos tronquées montrant les visages des agents avaient été diffusées sur les réseaux sociaux, avec des commentaires insultants envers les fonctionnaires comme "Nique la GOM", l’une des unités de la police municipale.

Originaires de Lyon et Miribel, les deux individus entendus cette semaine par la police ont nié toute implication dans les faits. Présentés au parquet, ils passeront en décembre devant la justice.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le "Groupe Antifasciste Lyon et Environs" évoque "la petite guerre lancée par la Mairie et sa police municipale surarmée sous l'ère Collomb est encouragé sous l'air Greg Doucet et Mohamed Chichi. La suite de cette guerre clairement annoncée lors d'une concertation avec les commerçants et habitants de la Guillotière. Leur solution pour gentrifier au plus vite le quartier : répression, répression et répression".