Le Mag des bons plans du week-end (4 et 5 septembre)

Rendez-vous aux Forums des associations !

C’est une tradition à chaque rentrée. Se poser la question de savoir quoi faire dans les prochains mois. Du sport ? De la musique ? Bénévole dans une association ? Vous trouverez peut-être la réponse à l’occasion des Forums des associations qui se déroulent dans chaque arrondissement. Bonne nouvelle : les premiers se déroulent ce week-end.

Samedi 4 septembre :

- 1er arrondissement : de 10h à 17h - Gymnase Généty

- 4e arrondissement : de 10h à 17h30 - Salle de la Ficelle

- 5e arrondissement : de 10h à 16h - Parc de la Mairie du 5e

- 6e arrondissement : de 10h à 17h - Place Maréchal Lyautey

- 7e arrondissement : de 10h à 16h30 - Parc Blandan

Dimanche 5 septembre

- 4e arrondissement : de 10h à 17h30 - Salle de la Ficelle

Participez à la Lyon Free Bike !

Si vous aimez faire du vélo, cet évènement est pour vous. La Lyon Free Bike se déroule ce week-end au sein de la capitale des Gaules. L’occasion de découvrir Lyon d’une autre manière. Cette année, cinq parcours de 20 à 60 kilomètres sont au programme sur la journée de dimanche. Un village-expo sera également installé tout le week-end au parc de Gerland où il sera possible de tester des vélos ou tout simplement de se renseigner. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations sur la Lyon Free Bike sont à retrouver ici



Assistez à un défilé de véhicules militaires d’époque !

La mairie du 6e arrondissement de Lyon vous donne rendez ce samedi à l’occasion des célébrations de la Libération de la capitale des Gaules. Un défilé de véhicules militaires d’époque est prévu à partir de 11h au départ de la place Général Brosset. La cérémonie commémorative aura lieu à midi et sera suivie d’une exposition des véhicules militaires sur la place Maréchal Lyautey. Le programme de l’évènement est à retrouver ici

Une initiation gratuite au Quidditch !

Les fans de Harry Potter vont se réjouir de pouvoir aller essayer le sport incontournable des sorciers : le Quidditch ! Les Crookshanks Lyon Quidditch démarrent officiellement leur saison et recrutent de nouveaux membres ! Direction le parc de la Tête d’Or (sur la grande plaine face à l'entrée des enfants du côté des Berges du Rhône) samedi et dimanche de 14h à 18h. Le pass sanitaire est obligatoire pour attraper le Vif d’Or ! Les infos ici



Participez à un workout Spartan Race !

Avis aux sportifs. Burpees, abdos, running sans oublier bonne humeur seront au programme ce samedi d’un workout organisé par Spartan, le leader mondial des courses à obstacles. Les personnes intéressées doivent se rendre à Arctic Juice (9 rue de la République à Lyon) pour 1h30 de souffrance ou de plaisir. Un tee-shirt sera offert à tous les participants ainsi que des réductions pour s’inscrire aux prochaines courses Spartan. Inscriptions gratuites ici

Des concerts gratuits au Musée des Confluences !

Le célèbre musée de Lyon situé dans le 2e arrondissement propose aux visiteurs de prolonger les vacances avec des concerts gratuits en soirée. Si l’évènement devait normalement se passer sur la terrasse du musée, les concerts auront finalement lieu dans le Grand auditorium en raison des conditions météorologiques incertaines. Au programme : rock marocain, rumba congolaise et improvisations de l'Orient et du monde celtique. Sans réservation dans la limite des places disponibles.

Se faire plaisir à la première édition des VPF !

Trois lettres pour trois mots. La première édition des Vinyles Plantes Fripes aura lieu ce dimanche à La Commune au 3 rue Pré-Gaudry dans le 7e arrondissement. Au programme : 4 exposants de vinyles, 3 exposants de plantes et fleurs séchées et 1 exposant de fripes et vêtements de seconde main. L’occasion de se faire plaisir d’autant que l’entrée est gratuite. Pass sanitaire obligatoire.