Des référendums dans la Métropole de Lyon ? "Que ça vienne du bas serait meilleur" selon Laurence Boffet

Laurence Boffet s'apprête, avec plusieurs collègues vice-présidents de la Métropole de Lyon, à vivre des mois chargés avec le coup d'envoi de nombreuses concertations sur le territoire. Et notamment celle de la Zone à Faibles Emissions (ZFE). "C'est à nous tous de trouver la solution. L'idée n'est pas d'appliquer la ZFE, mais de comment le faire", indique l'élue. Pour rappel, le site concerné est jeparticipe.grandlyon.com.

La décision de la majorité écologiste de faire davantage appel à l'avis des habitants ne se fait pas sans heurt. "On est en Ve République, les élus aiment bien décider et l'administration aime bien faire également, il faut changer les habitudes. Au Grand Lyon, ce n'était pas la culture", reconnaît Laurence Boffet.

"Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne se voient pas. Mais le principal, c'est que chacune et chacun puisse participer sur les grands et petits projets", poursuit celle qui s'est présentée sur les listes de Nathalie Perrin-Gilbert en 2020.

Les Verts semblent attachés à la parole de leurs concitoyens, mais ne font pourtant pas appel à la solution la plus radicale en ce sens : le référendum.

"Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée que ce soit la Métropole qui décide qu'il faut faire un référendum sur tel ou tel domaine. Que ça vienne du bas serait meilleur, note Laurence Boffet. Peut-être que ce sera demandé par les habitants, auquel cas on se posera la question. (...) Pour l'instant, on préfère faire comme ça, pour que l'information passe bien et qu'elle soit à portée de tout le monde".

Laurence Boffet est également revenue sur la polémique qui divise les Insoumis lyonnais, avec le cas Laurent Bosetti, adjoint FI au maire qui fait appliquer la loi de transformation de la fonction publique et qui passe pour un traître aux yeux des syndicats. "Ce serait bien qu'on interroge l'ensemble de la majorité", défend-elle.

