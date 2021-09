Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (11 et 12 septembre)

La suite du Forum des associations !

Vous n’avez toujours pas trouvé votre bonheur sur vos prochaines activités ? Le Forum des associations vous donne une nouvelle fois rendez-vous ce week-end dans plusieurs arrondissements de Lyon.

Samedi 11 septembre :

- 2e arrondissement : de 14h à 18h - Place Antonin Poncet

- 3e arrondissement : de 10h à 17h - Place Guichard

- 9e arrondissement : de 9h à 17h - Centre sportif Jean Zay

Dimanche 12 septembre :

- 8e arrondissement : de 10h à 18h - Place Ambroise Courtois

A noter également la Biennale des associations ce dimanche dans le centre-ville de Villeurbanne. Plus de 200 associations et près de 500 bénévoles seront présents. Un flashmob dansé ou chanté est également prévu à 12h30 et 17h45 sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Dernier jour pour profiter du jardin géant de la place de la République !

L’évènement Garden in République se termine ce samedi. L’occasion de profiter encore quelques heures du jardin géant installé sur la place de la République avec au bout une vente de plantes mais également des animations pour les enfants et des ateliers pour savoir comment bien prendre soin de sa plante verte au quotidien.

Une grande vente de plantes à Lyon jusqu’à dimanche !

Le rendez-vous est donné sur la place des Terreaux à partir de ce vendredi. Tout le week-end, des milliers de plantes seront à saisir à prix tout doux (2 euros, 5 euros, 10 euros…). "La vie c’est comme une Grande Vente de Plantes – on ne sait jamais à quel point on repartira les bras chargés ! Alors emmène ton sac, ton masque et ton plus beau sourire", promet Plantes pour Tous, organisateur de l’évènement.

Vendredi et samedi de 9h à 19h

Dimanche de 10h à 17h

Fêtez la rentrée au Jardin des Chartreux !

"La Rentrée en Pente Douce". C’est le nom de l’évènement organisé ce samedi dans le Jardin des Chartreux dans le quartier de la Croix-Rousse. Des animations seront au programme de 14h à 18h comme des initiations au yoga, un atelier cirque ou encore la réalisation d’une fresque participative. Des concerts sont également prévus à partir de 18h. Le rendez-vous est gratuit mais le pass sanitaire est indispensable.

Faire un tour au marché des Tupiniers !

Ils sont de retour ! Le quartier Saint-Jean dans le Vieux Lyon accueille la 36e édition du marché des Tupiniers avec la présence de plus de 130 potiers venus des quatre coins de l’Hexagone et de l’Europe qui viendront présenter leurs dernières créations. Une grande exposition proposera également de découvrir la céramique arménienne. Entrée libre de 9h à 19h.

Découvrir les arts du cirque !

Le festival Eclats de cirque s’installe ce dimanche au Parc de la Mairie dans le 5e arrondissement. Un moment qui promet d’être festif, convivial et familial. Au programme : des ateliers de découverte des arts du cirque. Le rendez-vous est donné à partir de 10h. Le programme complet est à retrouver ici

Le salon ID créatives à La Sucrière !

Vous connaissez le DIY ? Derrière ces initiales on parle bien sûr du Do It Yourself ! Plus de 70 exposants sont présents à La Sucrière jusqu’à dimanche. Broderie, tricot, couture, patchwork, mercerie, perles, broches, mosaïque, décoration d’intérieur, carterie, origami ou encore poterie… De nombreuses disciplines sont à découvrir. Nouveauté sur cette édition 2021 : des espaces pour rendre accessible les tendances du DIY. De 10h à 18h. Plein tarif : 8,50 euros.