Aménagement de la rive droite du Rhône : le début des travaux titanesques estimé à 2025 !

"Ce projet concernera toute la rive droite des quais du Rhône, entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni", précisent ce mercredi les services de la Métropole de Lyon. Soit un total de 2,5 km et 125 000 m² d'espaces publics, y compris les ponts Morand, Lafayette, Wilson, Guillotière et Université.

"Pour associer dans cette réflexion l’ensemble des habitants de la Métropole, Le Conseil métropolitain du 27 septembre lancera la concertation préalable au réaménagement qui se tiendra du 8 novembre au 30 décembre", est-il indiqué.

"Ces quais, situés au coeur du secteur patrimonial de Lyon, inscrits en totalité dans le périmètre de l'UNESCO, sont actuellement caractérisés par la prédominance de la voiture avec un caractère quasi-autoroutier, composé de deux trémies et de stationnement aménagés sur les anciennes promenades, coupant l’accès au fleuve. Dans ce cadre, un potentiel important d’espaces pourrait être libéré de l’omniprésence de la voiture et réaffecté à de nouveaux usages dans un espace public qualitatif favorable aux mobilités actives, aux transports en commun, aux activités économiques, ludiques, récréatives, sportives et culturelles et retissant un lien avec le fleuve et offrant un paysage végétal généreux", détaille la Métropole.

Ce projet d’ampleur est estimé à 100 millions d'euros et sera réalisé sur 2 à 3 mandats. La Métropole de Lyon prévoit d’investir, sur ce mandat, plus de 30 millions d'euros sur sa programmation pluriannuelle d’investissements, en complément de l’investissement prévu par la Ville sur ses compétences, pour engager les travaux sur un premier tronçon avant 2026.

"La reconquête de la rive droite du Rhône est un projet emblématique au coeur de notre Métropole. Le réaménagement de cette rive du Rhône permettra à la fois de valoriser le patrimoine historique, de végétaliser et d’offrir un cadre de vie largement amélioré, notamment en donnant plus de place aux piétons, aux vélos et aux transports en commun. Au travers d’une concertation que nous voulons la plus large possible", a réagi Bruno Bernard, le président de la Métropole.

De son côté, le maire de Lyon, Grégory Doucet, dit vouloir "retisser les liens entre les Lyonnais et leur fleuve. Notre ambition est d’offrir plus de place à la promenade, aux jeux d’enfants, aux sports, aux terrasses, aux installations artistiques, à la marche et au vélo, aux espaces jardinés, aux plantations. Le réaménagement de la rive droite du Rhône permettra aussi, en intégrant les ponts et les passerelles à la réflexion, de rapprocher les deux rives. C’est un projet phare de notre mandat".