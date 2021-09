Les enseignants du primaire et du secondaire en grève ce jeudi à Lyon

Plusieurs syndicats, du primaire et du secondaire, appellent les enseignants à ne pas assurer les cours pour demander des moyens supplémentaires pour l'Education Nationale.

"Les raisons d’être en grève et de manifester sont en effet nombreuses. Partout les postes d’enseignants fonctionnaires manquent. Les classes sont surchargées dans les collèges et lycées (parfois plus de 35) ou même dans les écoles", indique l'intersyndicale FNEC FP-FO, FSU, CGT Educ’action et SUD Education. Selon les organisations, de nombreuses écoles pourraient être totalement fermées à Lyon, Rillieux ou dans l'Ouest Lyonnais.

De son côté, le SNES-FSU appelle à la grève ce jeudi afin de demander "un plan d’urgence pour l’éducation, pour les postes, les salaires et les conditions de travail".

A Lyon, une manifestation partira à 14h de la place Guichard pour se rendre au rectorat où une audience sera demandée.