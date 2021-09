Lyon : la Métropole reçoit 1,2 million d’euros de l’Europe pour aider 300 jeunes précaires

Ce jeudi, la Métropole de Lyon a annoncé avoir remporté l’appel à projets lancé par la Commission européenne, dédié à l’emploi et l’innovation sociale (EaSI). Un projet intitulé "un toit sur la tête, un job dans la poche", réalisé "avec des partenaires locaux et européens : ALYNEA, CLAJJ et ACOLEA, ROCK TRUST en Écosse et la FEANTSA". La Commission européenne va donc allouer 1,2 million d’euros à la Métropole de Lyon.

L’objectif, selon la collectivité, est "l’inclusion sociale des jeunes de moins de 25 ans en situation de vulnérabilité et/ou en grande précarité, en favorisant leur accès au logement et à l’emploi au moyen de trois éléments fondamentaux : une prestation de revenu minimum, des mesures d’activation du marché du travail et un accompagnement adéquat vers le logement et l’emploi". Concrètement, il s’agira d’organiser des visites d’études en Europe ou financer le recrutement de dix travailleurs sociaux dans les associations locales, "qui auront pour mission d’accompagner les jeunes de manière intensive". Au total, 300 de jeunes seront aidés.

Le projet démarrera début 2022, pour une durée de 2 ans et demi.