Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (2 et 3 octobre)

Participer ou encore encourager au Run In Lyon !

C’est l’évènement sportif de ce début d’automne à Lyon. Le Run In Lyon fait son retour cette année dans les rues de la capitale des Gaules. Trois parcours sont au programme : le 10km, le semi-marathon et le marathon. Un village avec des animations sera installé tout le week-end sur la place Bellecour, lieu d’arrivée des différentes courses.





Le retour du Peinture Fraîche Festival !

Le rendez-vous est de nouveau donné à la Halle Debourg dans le 7earrondissement transformé en véritable terrain de jeu de street artistes nationaux et internationaux. Cette nouvelle édition du Peinture Fraîche Festival se déroule jusqu’au 31 octobre. Quatre tendances sont à l’honneur : les nouvelles technologies, l’écologie, les regards féminins et l’abstraction. Entrée à 5 euros.





Faire un tour à la Vogue des Marrons !

Les pommes d’amour, les barbes à papa, les churros et bien sûr les marrons s’installent sur le boulevard de la Croix-Rousse. La Vogue des Marrons, annulée l’année dernière en raison de l’épidémie de Covid-19, débute ce samedi et se déroulera jusqu’au 14 novembre. A noter que le pass sanitaire sera contrôlé par chaque forain afin d’accéder aux manèges et aux stands.

La Fête de la science !

L’objectif est d’inviter le grand public à découvrir les dernières actualités et innovations mais aussi s’amuser avec toutes les sciences. Ateliers, conférences, visites, spectacles et rencontres sont au programme à l’UCLy, à l’Université Lumière Lyon 2, au musée des Confluences…

La 30e édition de la Fête de la science se déroule jusqu’au 11 octobre dans la Métropole de Lyon et dans le Rhône.

Tout le programme est à retrouver ici

La SPA de Lyon fête les animaux !

Les animaux et les professionnels de la protection et du bien-être animal seront mis à l’honneur ce week-end au refuge de Brignais. Ce rendez-vous sera aussi placé sous le signe de l’adoption pour les personnes à la recherche d’un compagnon. A noter qu’une braderie-brocante sera également accessible aux visiteurs samedi et dimanche de 10h à 18h.

Bron à vélo !

Tous en selle ce dimanche pour la 25e édition de Bron à vélo ! Le top départ sera donné à 9h, place de la Liberté, pour un tour de ville atypique destinés aux petits comme aux grands. A noter l’animation "Vélo et prévention" samedi après-midi de 14h à 17h place de la Liberté avec plusieurs ateliers à faire en famille… Plus d’informations ici

Danser à roulettes !

Vous avez toujours rêvé de danser sur de la musique funk en roller ? Enfilez vos patins à roulettes, votre plus belle tenue et embarquez dans la folie du roller disco ! HEAT Lyon accueille la Roller Disco du collectif Dynamita's ce dimanche de 15h à 21h. Rendez-vous au 70 quai Perrache avec vos patins si possible (ils seront à louer sur place en quantité limitée). Evènement gratuit dans la limite des places disponibles. Entrée sur pass sanitaire.