Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (16 et 17 octobre)

Les coulisses de l’Opéra de Lyon à découvrir !

"Backstage" est le nom de cette journée ayant pour objectif de découvrir le quotidien de l’Opéra de Lyon. Elle se déroulera ce samedi avec de nombreux évènements gratuits sur réservation en ligne. Il reste encore quelques places disponibles pour assister à des répétions ou encore rencontrer les professionnels des lieux comme les chorégraphes et les danseurs. Rendez-vous de 10h30 à 17h30. Les informations sont à retrouver ici

Le Festival des courges au parc de la Tête d’Or !

Le rendez-vous est donné tout le week-end au Jardin Botanique où la courge sera à l’honneur tout comme les fruits d’automne. De nombreuses activités et rencontres sont au programme samedi comme dimanche comme une dégustation de guimauve à la courge sans oublier des sculptures et bien sûr le concours de la plus grosse courge qui permettra au public de deviner le poids d’une courge avec un panier garni à gagner. Le Festival des Courges devant les Grandes serres du Jardin botanique au parc de la Tête d’Or samedi et dimanche de 10h à 18h. Gratuit.

Se faire une virée gourmande à la Maison Bouillet !

Le pâtissier et chocolatier Sébastien Bouillet invite ce week-end le pâtissier Johan Martin pour un pop up spécial autour de la viennoiserie haute couture. Bicolores, rayées ou à motifs spiralés, ses créations sont reconnues sur tous les continents. Venez découvrir notamment le cruffin Exotique, la brioche à la crème brûlée, au chocolat et grué de cacao ou encore le pain au chocolat XXL à partager. Le rendez-vous est donné samedi de 10h à 13h puis de 14h à 18h et dimanche de 9h à 13h à la Maison Bouillet au 15 place de la Croix-Rousse. Toutes les viennoiseries seront également disponibles à la boutique Goûter Lumière au 81 avenue des Frères Lumière. Comptez entre 5 et 15 euros pour ce petit plaisir sucré.

Le Festival sur place ou à emporter à Villeurbanne !

Le Festival Food de Villeurbanne fait son grand retour avenue Henri-Barbusse. Food trucks, visites guidées gourmandes, casse-croûtes dans les nuages sont notamment au programme de cet évènement qui s’annonce très gourmand. 400 places assises seront disponibles pour goûter de nombreux produits. Pass sanitaire obligatoire. Le Festival sur place ou à emporter débute ce vendredi et se terminera dimanche. Réservation et billetterie en ligne ici

La quatrième édition de NordicWalkin’Lyon !

Vous aimez marcher ? Cet évènement est fait pour vous ! La quatrième édition de NordicWalkin’Lyon se tient tout le week-end au parc de Gerland. Plus de 2000 participants sont attendus sur les quatre parcours proposés en Marche Nordique ou en Randonnée Pédestre (8km, 13km, 16km et 20km). Il faut savoir que la marche nordique est un véritable sport d’endurance idéal qui permet de dépenser environ 400 calories par heure. Le Salon de la Marche Nordique & du Bien-Être sera également accessible au public tout le week-end sur le site de la Petite Prairie avec des activités gratuites en plein air. Toutes les infos ici



Le Monde des Dinosaures à Eurexpo !

Prenez votre courage à deux mains pour aller découvrir cette exposition sur ceux qui nous fascinent depuis toujours : les dinosaures. Le rendez-vous est donné samedi et dimanche à Eurexpo avec une trentaine de dinosaures en taille réelle et pour certains animés. L’occasion de découvrir les secrets de ces créatures disparues. Le Monde des Dinosaures c’est samedi et dimanche de 10h à 18h à Eurexpo. Tarif unique à 10 euros.



Clap de fin pour le Festival Lumière !

Le cinéma est encore à l’honneur pour quelques jours à Lyon. La 13e édition du Festival Lumière s’achève ce dimanche avec encore de nombreuses projections au programme du week-end. Le village du festival sera d’ailleurs ouvert jusqu’à dimanche de 10h30 à 21h avec un grand marché DVD (plus de 5000 titres), une librairie cinéma (plus de 500 références), la boutique officielle de l’évènement… Tout le programme à retrouver ici