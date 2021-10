Annulation de l’élection à Givors : l’ex-maire évoque une décision résultant "d’une campagne de mensonges, de tromperies et de magouilles"

Dans un communiqué de presse, le désormais ex-maire Mohamed Boudjellaba a indiqué prendre acte de la décision de justice, estimant que cette dernière était "le résultat d’une campagne de mensonges, de tromperies et de magouilles, menée par Christiane Charnay, soutenue par un système clientéliste que nous avons commencé à changer, et qu’il nous faut continuer à transformer, tant Givors et les Givordins en ont besoin".

Mohamed Boudjellaba a également tenu à répéter ce que ses avocats ont tenté de démontrer, à savoir que les preuves apportées par sa rivale communiste ne tenaient pas la route : "Trois attestations écrites par elle-même ou par ses camarades, deux fausses attestations, fondées sur des usurpations d’identité. L’un des Givordins concernés a choisi de déposer plainte face à ce faux en écriture et un procès-verbal des élections falsifié, comme l’atteste sur l’honneur la présidente du bureau de vote, qui affirme en outre qu’aucun incident n’a troublé le bon déroulement du scrutin".

L’ex-édile soutenu par les écologistes se représentera face aux électeurs. Et leur propose deux solutions : "Soit un retour vers le passé, vers l’inaction, vers l’immobilisme, et le clientélisme motivés par l’intérêt personnel, soit la poursuite du changement que je porte, pour continuer, ensemble, à construire une ville apaisée, fraternelle et dynamique".

Pour rappel, une vingtaine de voix seulement avaient séparé Mohamed Boudjellaba de la maire PCF sortant Christiane Charnay l’an dernier. La date du nouveau scrutin givordin n'a pas encore été fixée.