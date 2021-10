Pour avoir critiqué Marine Le Pen, l'ancienne responsable du Rassemblement national du Rhône exclue du parti

Ce mardi, elle a rendu publique la lettre envoyée par le président du parti, Jordan Bardella, lui signifiant son exclusion après avoir estimé qu'elle était "coupable des faits" qui lui étaient reprochés.

Qu'a bien pu faire l'ancienne responsable départementale du RN du Rhône, en poste entre 2016 et 2019 ? Muriel Coativy a, sur Facebook, "porté atteinte à la stabilité ou à la considération du mouvement" lepéniste.

Et notamment en critiquant ouvertement Marine Le Pen. "Moi ce que je vois, c'est que ses idées elle n'en a plus beaucoup. Et elles sont plus électoralistes que de conviction", assénait l'ancienne élue de Sainte-Foy-lès-Lyon au sujet de la candidate à la présidentielle.

"Merci pour ce moment !", concluait ironiquement Muriel Coativy au sujet de son aventure frontiste.

Cette dernière n'est pas la seule figure du Rassemblement national rhodanien et lyonnais à avoir fait les frais récemment du ménage initié par les proches de Marine Le Pen. Antoine Mellies, qui fut lui aussi secrétaire départemental, avait été suspendu il y a un an pour avoir été trop proche de Marion Maréchal. Tandis qu'Agnès Marion, candidate RN aux municipales à Lyon, écopait d'un avertissement pour avoir refusé d'écarter sa tête de liste du 6e arrondissement.