Menacée et insultée lors d'un live par une chanteuse, Mila va porter plainte

Alors qu'elle assistait au live Instagram de la chanteuse IamBillies, la jeune femme victime de cyberharcèlement depuis ses propos sur l'Islam a été prise à partie par cette dernière. "Je lui ai envoyé quelques messages de soutiens et d’encouragements dans son live pour sa musique", précise Mila, qui a donc attiré l'attention d'IamBillies avec ses commentaires.

S'en est suivie un torrent d'insultes de la chanteuse très populaire sur TikTok, et qui s'exprimait devant plus de 750 personnes : "Maintenant les putains d'islamophobes ils croient que je suis leur pote, frère ?"

"C’est difficile de le dire mais oui je me sens mal ce soir et je pleure en écrivant ça, a réagi Mila sur Twitter. Vraiment mal car j’ai voulu être bienveillante avec une personne pourtant douteuse et je me fais actuellement harceler et insulter en masse depuis 1 heure. Je n’ai rien fait de mal. Son live a duré très longtemps, et elle ne se lassait pas de s’acharner sur moi. On ne peut pas laisser ce genre de personnes dangereuses user de leur notoriété pour détruire des vies si fièrement".

Mila conclut son long message en précisant qu'elle portera plainte ce mercredi : "Je suis fatiguée de faire cela. Il ne faut pas rester sans rien faire, je n’en peux plus il faut que cela cesse. C’est un appel à l’aide, s’il vous plaît".