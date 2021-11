L'ASVEL en déplacement à Paris face aux promus

Les basketteurs de l'ASVEL affrontent le promu Paris Basket à 21h dans le cadre de la 7e journée de Betclic Elite. Après cinq victoires consécutives et une épopée européenne pour le moment réussie, les Villeurbannais sont en confiance pour aborder la rencontre.

Paris Basket est quant à lui en difficulté en ce début de saison et peine à trouver son rythme (une seule victoire en six matchs). Attention cependant à une attaque francilienne très prolifique et à un appui soutenu du public de la Halle Carpentier qui sera à guichets fermés.