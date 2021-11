Développement du métro à Lyon : plus de 5 000 avis recueillis lors de la première phase de consultation

Pour rappel, quatre projets ont été soumis à proposition. Il s'agit du prolongement de la ligne A à Meyzieu, du prolongement de la ligne B à Rillieux-la-Pape, du prolongement de la ligne D à la Duchère et de la création de la ligne E entre Lyon et Tassin.

"La première étape de la consultation a permis d’apporter toutes les informations utiles à la bonne compréhension des 4 projets et à recueillir l’avis des citoyens et de l’ensemble des acteurs du territoire afin d’aboutir à un diagnostic partagé : près de 300 personnes ont participés au forum de lancement, plus de 500 aux 9 ateliers dans les territoires ; 2 500 personnes touchées par 10 rencontres mobiles et la plateforme en ligne a permis de recueillir plus de 5 000 avis", précise le Sytral dans un communiqué.



"La participation recensée sur cette première étape témoigne d’un réel intérêt à la fois sur la démarche mais aussi sur les projets présentés. Nous comptons sur la mobilisation de tous et toutes dans cette deuxième phase qui s’ouvre dès ce mercredi pour réfléchir collectivement sur ces projets de métros qui engagent durablement nos territoires", a notamment déclaré Bruno Bernard, le président du Sytral.