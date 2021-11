Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (13 et 14 novembre)

Mettre les petits plats dans les grands avec la Vaisselle des Chefs !

C’est incontestablement le bon plan du week-end ! La Vaisselle des Chefs revient pour une édition 2021 où il sera possible de se rendre dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon pour une grande vente de vaisselle de grands restaurants à des prix cassés. Nappage, tabliers, couverts, argenterie, vasques à champagne seront à saisir. Parmi les grandes tables présentes : Le Neuvième Art** (Lyon 6e), La Chaumière* (Suisse), Jean-Claude Leclerc* (Clermont-Ferrand), Le Vivarais (Lyon 2e) et Le Château du Mont Joly* (Sampan), Village Blanc*** (Vonnas), Régis & Jacques Marcon*** (Larsiallas), Paul Bocuse** (Collonges-au-Mont-d’Or). Entrée libre. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.

Le salon du mariage à Eurexpo !

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les futurs mariés de la région. Le salon du mariage pose ses valises tout le week-end à Eurexpo avec la présence d’une centaine de professionnels pour faire de ce jour le plus beau de la vie des couples. Des défilés sont également au programme où les robes de mariées, les costumes ou encore les robes de cocktails seront sublimés par les projecteurs.

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Entrée sur place à 10 euros.

Trois salons de l’Etudiant ce samedi à Lyon !

Avis aux lycéens et aux étudiants ! Les salons de l’Etudiant sont de retour pour permettre aux jeunes d’aller à la rencontre des établissements de formation et d’avancer dans leurs démarches d’informations pour construire leur projet d’orientation. Au programme de ce samedi à la Cité Internationale trois salons thématiques de 9h à 17h : le Salon Grandes écoles, le Salon Arts communication et numérique et le Salon Santé, social, paramédicale et sports.

Le retour du salon Reptilyon !

Direction Rillieux-la-Pape pour surmonter ses peurs ou tout simplement découvrir reptiles, mygales ou encore insectes. Le salon Reptilyon fait son grand retour ce week-end à l’Espace 140 avec notamment au programme un stand de manipulation. Ce sont plus d’une cinquantaine d’exposants qui seront présents. Entrée à 10 euros valable les deux jours de salon. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Soupe en Scène !

C’est l’évènement caritatif du week-end. La 9ème édition de "Soupe en Scène", organisée par l’association Envie d’un Sourire et fondée par le chef Fabrice Bonnot, aura comme objectif de récolter des fonds pour le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri avec la vente de bols de soupe au prix de 3 euros l’unité. De nombreuses animations sont prévues dont des concerts d’Eve Angeli et Victoria Sio.



Le féminin à l’honneur à La Commune !

"Oser vivre libres !". Tel est l’objectif de cette journée de samedi mettant à l’honneur le féminin à La Commune dans le 7e arrondissement. Une table ronde « Entreprendre et trouver sa place : faire place à l’invention de soi » est prévue de 14h30 à 15h30 puis "Oser s’aimer, oser le plaisir" de 17h30 à 18h30. D’autres animations sont prévues, notamment un DJ Set dans la soirée.



Super Dimanche à Heat Lyon !

"C’est l'heure du rendez-vous cool, tasty et kid friendly de Lyon" à Heat Lyon dans le 2e arrondissement. Des vêtements à découvrir, de la nourriture à gogo ou encore des jeux… Ce dimanche s’annonce fun ce dimanche. La marque collaborative NWK sera notamment présente et proposera des vêtements unisexes permettant à des artistes, graphistes et autres créatifs de proposer leur univers à travers des visuels appliqués sur le textile. Entrée libre sur présentation du pass sanitaire.

Dernier week-end pour profiter de la vogue des Marrons !

Une dernière envie de pommes d’amour, de barbes à papa ou encore de churros ? Il est encore temps de se rendre sur le boulevard de la Croix-Rousse où la Vogue des Marrons touche à sa fin ce dimanche. Le pass sanitaire est contrôlé par chaque forain afin d’accéder aux manèges et aux stands.