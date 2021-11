Aménagement de la rive droite du Rhône : une réunion publique organisée ce mardi soir à Lyon

Cette réunion, dont la participation se fait sur inscription, fera suite à une rencontre entre les différents acteurs du territoire, notamment des associations et des commerçants. Elle sera également diffusée en ligne, sur la plateforme Youtube.

Pour rappel, le projet de réaménagement de la rive droite du Rhône concerne 2,5 km de voies entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni et 125 000 m² d'espaces publics, dont les ponts Morand, Lafayette, Wilson, Guillotière et Université.

L'idée serait de réaffecter ces espaces à de nouveaux usages qui donneraient plus de place aux transports en commun, aux piétons, et aux vélos. La Métropole et la Ville de Lyon envisage également de créer des jeux pour enfants, des espaces jardinés mais aussi des installations artistiques.

La concertation se terminera le 30 décembre prochain, et les résultats seront restituées en début d'année 2022. Une première phase de travaux pourrait alors être lancée début 2025.