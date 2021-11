Lyon : Gérard Collomb refait le coup du vroomer, les écologistes lui tombent dessus

Gérard Collomb - LyonMag

Gérard Collomb, depuis qu'il n'est plus maire et président de la Métropole de Lyon, découvre les joies de la voiture sans chauffeur. Et donc, par ricochet, celle de se retrouver dans les bouchons derrière le volant.













Sur les réseaux sociaux, l'ancien ministre de l'Intérieur s'est plusieurs fois plaint de cette situation. Et à chaque fois, les écologistes lui tombent dessus pour lui rappeler que ces embouteillages existaient déjà du temps où il était au pouvoir, voire même avant lui ! Ce mardi, Gérard Collomb a récidivé, se prenant en photo coincé sur la rive droite du Rhône. "Après s’être attaqués à la quasi totalité des voiries de l’agglomération et avoir provoqué des bouchons monstrueux, Les Verts veulent frapper un grand coup: supprimer la circulation sur l’axe Nord Sud (80 000 voitures jour) soit la paralysie totale de Lyon", écrivait-il. Ce type de publications reproduit évidemment auprès de la communauté cycliste de l'agglomération l'effet d'une promo sur les vélos-cargos : des dizaines de personnes ont réagi aux propos de Gérard Collomb, sur son côté vroomer, sur l'utilisation du téléphone au volant. Même son ancien Monsieur Vélo'v, Gilles Vesco, s'est moqué : "Courage Gégé, le feu rouge est en vue ! Comme avant". Quant à Fabien Bagnon, actuel vice-président de la Métropole chargé de la Voirie, il écrit : "Cher Gérard, si vous aviez plus pris l'habitude de vous déplacer en transports en commun ou à vélo'v plutôt qu'en une voiture avec chauffeur, vous auriez été non seulement plus rapide, mais auriez aussi contribué à fluidifier le trafic lyonnais". Après s’être attaqués à la quasi totalité des voiries de l’agglomération et avoir provoqué des bouchons monstrueux, Les Verts veulent frapper un grand coup: supprimer la circulation sur l’axe Nord Sud ( 80000 voitures jour) soit la paralysie totale de Lyon . pic.twitter.com/rXTmwNLvkg — Gérard Collomb (@gerardcollomb) November 16, 2021 X

Tags : Gérard Collomb