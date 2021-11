Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (20 et 21 novembre)

Le Printemps des Docks à La Sucrière !

Le printemps s’invite alors que l’automne bat son plein à Lyon. La 7ème édition du Printemps des Docks débute ce vendredi et se déroule jusqu’à dimanche à La Sucrière dans le 2e arrondissement. Ce Salon Lifestyle & Créateurs réunira 250 exposants avec au programme des stands sur le thème de l’art de vivre, déco, mode, food, kids ou encore Greenlife. Tout le programme est à retrouver ici

Le Printemps des Docks c’est vendredi de 10h à 20h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 19h. Tarif : 9 euros sur place et gratuit pour les moins de 12 ans.

Le marché de Noël de l'avent des créateurs !

C'est le moment de se plonger (déjà) dans l'ambiance de Noël avec ce marché de Noël de l'avent des créateurs organisé au château de Montchat dans le 3e arrondissement. L'occasion de venir à la rencontre d'artisans et de créateurs de la région et peut-être déjà commencer ses cadeaux de Noël. Des ateliers créatifs sont également au programme tout le week-end. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

L'Amour l'amour la mode 2021 !

C’est THE festival mariage trendy de Lyon et il aura lieu ce samedi de 10h à 18h à L’Embarcadère (13 bis, quai Rambaud dans le 2e). "Il est destiné aux futurs couples qui souhaitent se marier et qui sont à la recherche d’inspirations tendances et canons et surtout Quali ! Avec des prestataires locaux uniquement basés en région Rhône Alpes", précisent les organisateurs. Prix : 6,50 euros (en prévente).

Le Marathon du Beaujolais !

C’est l’évènement running du week-end. L’édition 2021 du Marathon du Beaujolais se déroule ce week-end avec quatre formats de course au programme : le Marathon, le Marathon relais, le semi-marathon et le 13 km du Rhône. La family marathon et la formule solidaire Rando POUR ELLES sont également au programme. Les courses se dérouleront ce samedi avec des départs à partir de 9h pour des arrivées attendues dès 12h30. Les déguisements seront bien sûr obligatoires pour les coureurs. La nuit du marathon (sur réservations) permettra également de fêter cet évènement comme il se doit. Toutes les informations ici





SILK IN LYON, le festival de la soie !

Il s’agit de la troisième édition de l’évènement qui se déroule depuis jeudi au Palais de la Bourse de Lyon dans le 2e arrondissement. L’occasion de découvrir ou redécouvrir une industrie qui se réinvente. Des animations pour toute la famille sont au programme comme des expositions, des conférences, des ateliers, des performances sans oublier une vente de tissus et d’accessoires en soie. Entrée à 5 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans. Pass sanitaire obligatoire. De 10h à 19h vendredi et samedi et de 10h à 18H dimanche. Les détails de l’évènement ici



Le bazar de Noël de la SPA de Lyon !

C’est le rendez-vous des amoureux des animaux. Le refuge de Brignais accueille à partir de ce vendredi et pour tout le week-end son bazar de Noël. A découvrir : une large sélection d’idées cadeaux comme des produits du terroir, de la vaisselle, des bijoux, des calendriers, des cartes de vœux, de la déco de Noël, des jouets et bien sûr des accessoires pour les animaux. Les bénéfices iront aider les animaux du refuge. Les adoptions seront également possibles vendredi et samedi de 10h à 17h. Entrée libre et animaux admis. Toutes les informations ici

Le Salon Zen & Bio à Eurexpo !

Près de 190 exposants se donnent rendez-vous pour trois jours à compter de ce vendredi. Cette édition 2021 sera placée sous le signe du retour à l’essentiel. "Zen & Bio propose une édition qui permettra aux petits comme aux grands d’appréhender le monde qui les entoure de manières positives", indiquent les organisateurs. Des conférences et des ateliers sont au programme sur les thèmes de l’alimentation, de la santé ou encore du développement personnel. Le salon se tient de 10h à 19h. Entrée à 5 euros. Les informations ici

La grande vente du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri !

L’évènement se déroule cette année au Double Mixte de Villeurbanne (19 avenue Gaston Berger). Samedi comme dimanche, il sera possible de venir chiner des vêtements, des sacs, de la maroquinerie, des meubles, des jouets anciens, des livres ou encore de la brocante… Toutes les ventes réalisées contribueront au financement des actions sociales menées par le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Samedi de 9h à 18h et dimanche de 10h à 18h. Toutes les informations pratiques ici

La Grande Journée des Enfants dans les cinémas Pathé !

Les enfants et les parents sont attendus ce dimanche dans les cinémas Pathé Bellecour, Pathé Vaise et Pathé Carré de Soie. La Grande Journée des Enfants revient avec deux films proposés en avant-première exclusive, un classique du cinéma d’animation, des bonus et des cadeaux tout au long de la journée. A découvrir : Tous en Scène 2, Mystère et le Monde de Nemo. Informations et réservations ici