Métropole de Lyon : Saint-Romain-au-Mont-d'Or passe en "ville 30km/h"

Il s'agit de Saint-Romain-au-d'Or au nord de Lyon. La ville de 1200 habitants imite donc ses voisines Poleymieux et Couzon en passant officiellement en "ville 30km/h".

Une mesure saluée sur les réseaux sociaux par Fabien Bagnon, le vice-président écologiste de la Métropole en charge de la voirie.

👏 La commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or devient la 5ème ville 30 du @grandlyon



➡️ 23 autres communes ont déjà signifié leur intérêt pour cette démarche

✅ La ville 30 sauve des vies 👫👩‍🦽👨‍🦯🧓

✅ La ville 30 réduit le bruit

✅ La ville 30 favorise la🚶‍♀️et le 🚲@brunobernard_fr pic.twitter.com/domuXQo4za — Fabien Bagnon 🌿🚨 (@Fabien_Bagnon) November 20, 2021

Avec Oulins et Fontaines-Saint-Martin, l'agglomération lyonnaise compte désormais cinq communes limitées à 30km/h. Vingt-trois autres "ont déjà signifié leur intérêt pour cette démarche" a précisé l'élu.

Selon lui et plusieurs études, la limitation des routes à 30km/h permet de sauver efficacement des vies, de réduire les nuisances sonores et de favoriser la marche à pied et le vélo.