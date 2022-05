Lyon à 30km/h : "Inutile et néfaste" selon 40 millions d'automobilistes, chiffres à l'appui

Le 30 mars, la capitale des Gaules passait en ville 30km/h, mais les écologistes avait accordé un mois de prévention aux automobilistes pour s'adapter aux nouvelles règles.

Pour l'association 40 millions d'automobilistes, la mesure n'a eu "aucun impact significatif de la baisse de la limitation de vitesse sur les vitesses réellement pratiquées par les usagers".

Pour donner cet avis, l'association se base sur des données récentes de la communauté Coyote qui indiqueraient que la vitesse moyenne à Lyon est aujourd'hui de 24,7km/h, contre 25,6km/h auparavant.

"Les résultats de cette étude sont conformes avec ceux que l’on a pu observer dans les autres villes passées récemment à 30 km/h : aucun impact sur les vitesses pratiquées, donc pas d’impact sur la sécurité routière ou les émissions polluantes des véhicules. Et ce n’est pas très étonnant, puisque dans ces grandes agglomérations auparavant limitées à 50 km/h, les vitesses moyennes étaient déjà basses (et même inférieures à 30 km/h) en raison de la congestion routière. On a donc une nouvelle fois la preuve que l’abaissement généralisée de la vitesse est inutile, et même néfaste", analyse Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d’automobilistes, et cible préférée des cyclistes lyonnais sur Twitter.

"Car en réduisant la vitesse maximale autorisée à 30 km/h, on contraint en réalité tous les usagers à rouler constamment en-dessous de ce chiffre – ce qui tout simplement intenable avec nos véhicules actuels – et on place dans l’illégalité les automobilistes qui rouleraient à 31 ou 32 km/h, alors que l’on ne peut décemment pas dire qu’ils font montre d’un comportement dangereux ou irresponsable ! Mais quand on connaît le projet du maire (EELV) de Lyon d’installer pas moins d’une centaine de radars dans les rues de la Capitale des Gaules dans les prochains mois, on comprend que le seul but de la manœuvre est en réalité de pénaliser les automobilistes et de les dissuader de rouler dans la métropole", poursuit Daniel Quéro, dirigeant de l’association.