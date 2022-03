Lyon Ville 30 : le parti Reconquête ! défend les automobilistes "persécutés " par les écologistes

Ce mercredi, la Ville de Lyon passe à 30 km/h. Engagement marquant de Grégory Doucet et de la municipalité écologiste pour réduire l’accidentologie, "Lyon Ville 30" fait passer 84% des voiries lyonnaises à 30km/h.

À seulement 10 jours du premier tour des élections présidentielle, les partis s’activent pour ramasser le plus de voix, et toutes les initiatives sont bonnes à prendre pour rallier des sympathisants à sa cause. En ce jour de passage de la ville de Lyon à 30km/h, la Fédération Reconquête ! Rhône, qui soutient le candidat Éric Zemmour à la présidentielle, a décidé d’interpeller tous les automobilistes lyonnais et de la Métropole qui se sentent délaissés par les élus écologistes, en appelant à voter pour Eric Zemmour, notamment à travers une distribution de flyers dans la ville.

"Les automobilistes lyonnais sont les parias", a lancé Agnès Marion, directrice de communication des fédérations du parti Reconquête !, ce mercredi matin lors d’une conférence de presse. "Beaucoup d'automobilistes se retrouvent dans une situation invivable".

Éric Pelet, porte-parole d’Éric Zemmour dans le Rhône a expliqué "une obsession anti-voiture de la part des écologistes qui tourne autour de la persécution des automobilistes". "On est obsédé par le fait de limiter la voiture en ville, mais on ne parle jamais de la vallée de la pétrochimie par exemple. Nous sommes dans un non-sens absolu !", a expliqué l’ancien secrétaire départemental du RPR.

"Entre zone 30, ZFE et piétonisation, il n’y aura alors que deux grands axes où l’on pourra rouler : les quais. Mais cela va créer un embouteillage constant, ce qui va engendrer de la pollution. C’est le monde à l’envers ! Ce sont les écologistes qui créent un processus de gentrification", a poursuivi l’avocat. "Cela va se finir comme à Paris, les gens qui vivent à l’extérieur seront chassées", a conclu Éric Pelet.

Thibault Verny, entrepreneur et coordonnateur régional d’Auvergne-Rhône-Alpes pour Reconquête !, était lui aussi présent à la conférence de presse et s’est exprimé sur le sujet de la ZFE qui, selon lui, n’a même pas fait l’objet d'alternatives. "Aujourd’hui, on a des milliers de Lyonnais qui ne peuvent plus utiliser leurs véhicules utilitaires. On a alerté plusieurs fois la Métropole mais ils font la sourde d’oreille".

Les trois adhérents du parti pointeront également du doigt les élus de droite de Lyon et de la Métropole, qui, d’après eux, ne montrent pas de réelle opposition face aux écologistes.

La fédération de Reconquête ! Rhône, a décidé d’aller distribuer des flyers partout dans Lyon ce mercredi, en faveur du candidat du parti. Des flyers titrant "Stop au racket des automobilistes", développent les six propositions d’Éric Zemmour concernant la voiture : "suppression du permis à point", "amendes de stationnement plafonnées à 17 euros", "remboursement du carburant pour le trajet domicile-travail", ou encore retour aux 90km/h, le candidat davantage connu pour ses mesures sécuritaire s’attaque désormais à la réglementation routière.

Sur les flyers distribués, on peut retrouver une citation du candidat à la présidentielle : "Comme les vaches à lait ! C’est ainsi que sont traités les automobilistes et tous les usagers de la route, entre augmentation du coût du carburant, retraits abusifs de points et explosion du tarif des amendes de stationnement".

Concernant la campagne présidentielle d’Éric Zemmour, ses partisans décrivent une "campagne qui ne faiblit pas". "On remarque un effet Trocadéro qui a marqué les esprits. Objectivement, la campagne se passe bien", a développé le coordonnateur régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Thibault Verny, qui a aussi expliqué qu’il y aura des candidats de Reconquête ! dans chacune des circonscriptions pour les élections législatives qui auront lieu en juin prochain, même si à ce stade, aucun nom n'a été donné.

Concernant un potentiel déplacement d’Éric Zemmour à Lyon, il n’y a rien de prévu pour le moment, la difficulté à trouver des salles libres en serait une des raisons.

A noter que, le parti Reconquête ! revendique 25 000 adhérents dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 6 000 dans le Rhône.

L’absurdité verte. Un véhicule pollue davantage à 30 km/h qu’à 50 km/h. Je rétablirai la vitesse limite de 50 km/h en ville pour protéger les Français de la haine anti-automobilistes des maires PS et EELV. Soutien à nos automobilistes et à nos taxis. https://t.co/5mw6oS7AnF — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 30, 2022

J.N.