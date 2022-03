Lyon ville 30km/h, "l'absurdité verte" : Grégory Doucet et Eric Zemmour s'écharpent sur Twitter

Les automobilistes ne peuvent plus rouler à 50km/h dans 84% des voiries de la capitale des Gaules.

Une décision portée par les écologistes et qui a fait bondir Eric Zemmour.

Sur Twitter, le candidat de Reconquête! à l'élection présidentielle a moqué "l'absurdité verte". Et a ensuite utilisé les chiffres controversés de l'étude du Cerema sur l'impact présumé sur la pollution : "Un véhicule pollue davantage à 30 km/h qu’à 50 km/h. Je rétablirai la vitesse limite de 50 km/h en ville pour protéger les Français de la haine anti-automobilistes des maires PS et EELV. Soutien à nos automobilistes et à nos taxis".

Le tout en partageant la publication de Grégory Doucet, qui annonçait avec enthousiasme le passage à 30km/h.

Le maire écologiste de Lyon a décidé de rentrer dans le jeu de l'ancien polémiste. "Votre ignorance et votre cynisme confèrent à l’indignité. Le sujet de la Ville 30, c’est la sécurité routière : le risque de décès d’un piéton heurté à 50 km/h est de 80%. A 30 km/h, il est de 10%. Nous parlons ici de sauver des vies Mr Zemmour", rétorquait Grégory Doucet.