Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (27 et 28 novembre)

La SaintéLyon et le salon du trail running !

C’est l’évènement ce week-end pour les adeptes de trail. La 67e édition de la SaintéLyon se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche avec cinq formules au choix : la SaintéLyon (78km), la LyonSaintéLyon (156 km en aller-retour), la Saintexpress (44 km), la Saintésprint (23km) et la Saintétic (12km). Près de 17 000 coureurs sont attendus pour l’occasion. A noter que le salon du trail running sera accessible à tous gratuitement vendredi (12h à 20h) et samedi (9h à 19h) à la Halle Tony Garnier. Une centaine d’exposants seront présents avec également des animations et des conférences. Les détails de l’évènement ici

Le champion du monde de tiramisu ouvre un bar à tiramisu ce samedi !

Vous aimez le tiramisu ? Ce bon plan est pour vous puisque ce samedi (et uniquement ce samedi) le chef lyonnais Nabil Barina ouvre un bar à tiramisu éphémère dans le 6e arrondissement. Celui qui a reçu il y a quelques semaines le titre de champion du monde du tiramisu proposera trois recettes à déguster dans des bocaux à emporter : Le Côme (crème tiramisu vanille, biscuit café Arabica et caramel épicé), Le Verde (crème tiramisu végétale, composée de pommes cuites en deux façons, pétale de main de Bouddha, zeste de citron veTs et café vert) et le Bolchoï (crème tiramisu noisette, crémeux yuzu du Japon et biscuit café Arabica). Le rendez-vous est donné de 10h à 18h sur la péniche Modulo (en face du 15 quai Général Sarrail) dans le 6e arrondissement.

Un marché de Noël Lyon Can Do It au Grand Hôtel-Dieu !

Direction l’Intercontinental ce samedi de 10h à 19h pour découvrir une sélection d’une trentaine de créateurs afin de commencer son shopping de Noël dans un lieu de prestige. Le tout concocté par Sophie Tran de Lyon Can Do It. Décoration, bijoux, accessoires, vêtements ou encore cosmétiques seront au rendez-vous. Entrée libre.

Grande vente de plantes de Maison Bouture !

Qui veut une plante pour embellir son intérieur en ce mois de novembre morose ? Maison Bouture propose ce week-end dans la Cour du Midi du Grand Hôtel-Dieu une grande vente de plantes à prix tout doux ; des milliers de plantes d’intérieur et d’extérieur (aloe vera, cactus, olivier, fougère…). Des conseils avisés pour vous aider dans vos choix seront également au programme. Entrée gratuite et libre. Plus d’informations ici

En piste aux Puces du Canal !

Les amoureux de ski trouveront certainement leur bonheur ce week-end du côté des Puces du Canal à Villeurbanne. Un salon de la montagne se tiendra samedi (10h à 17h) et dimanche (9h à 17h) avec la présence de nombreux professionnels des sports d’hiver mais aussi l’organisation d’une foire aux skis pour petits et grands histoire de faire de bonnes affaires avant de se précipiter dans les stations de ski. Les plus gourmands pourront aussi se faire plaisir avec une tartiflette ou un autre plat savoyard. Entrée libre.

Plus d’informations ici

Puces & Love à La Commune ce dimanche !

C’est la deuxième édition du rendez-vous : une journée de nouveau dédiée aux entrepreneurs lyonnais et à la découverte de leur concept, créations et passions. Des plantes, des produits artisanaux, une friperie itinérante, des tatouages… Il y en aura pour tous les goûts à l’occasion de Puces & Love, le marché bohème de La Commune. Entrée gratuite et pass sanitaire obligatoire. Rendez-vous au 3 rue Pré Gaudry (Lyon 7) de 12h à 17h.

La Japan Touch à Lyon !

1 entrée pour 2 salons ce week-end à Eurexpo. La Japan Touch et le salon de l’Asie accueillent les amoureux du Pays du soleil levant. Plus de 30 000m2 seront dédiés à la culture asiatique avec notamment un espace géant dédié aux arts martiaux (tatamis géants, aire de sumos, reconstitution d’un dojo et de deux campements féodaux japonais et coréen avec tir à l’arc, tambours, calligraphie et sabre). A découvrir également : le salon Asian Kitchen, le plus grand food court asiatique de France, avec une vingtaine de restaurants, des ateliers, des démonstrations. Pass sanitaire exigé. Entrée à 14 euros le samedi, 11 euros le dimanche, 18 euros pour le week-end. Le programme complet à retrouver ici

Le salon de l’escalade au Double Mixte !

Il s’agit de la deuxième édition de l’évènement qui aura lieu de vendredi à dimanche au Double Mixte à Villeurbanne. Le monde de l’escalade se retrouvera ainsi pendant trois jours avec la présence de 130 exposants, la possibilité d’assister à 20 conférences mais également de participer à de nombreuses animations autour de ce sport devenu pour la première fois olympique l’été dernier.

Entrée à 8 euros pour le grand public. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Super demain !

Quelles relations avons-nous avec les mondes numériques et les écrans ? Tel est l’objectif du rendez-vous Super demain qui se tient samedi et dimanche à l’Hôtel de la Métropole. Parents, ados et enfants sont invités à expérimenter et échanger ensemble autour d'une quarantaine d'ateliers, de rencontres et de conférences sur nos pratiques quotidiennes liées aux écrans : jeux vidéos, web, réseaux sociaux, publicité, robots, médias. Entrée gratuite. Plus d’informations ici

Coup d’envoi du marché de Noël de la place Carnot !

Il revient après une annulation l’année dernière faisant suite à la crise sanitaire. Le traditionnel marché de Noël de la place Carnot à Lyon accueillera ce samedi ses premiers visiteurs. Ce sont 90 chalets qui proposeront au public des décorations de Noël, des produits du terroir, des cadeaux originaux. Des animations sont également prévues. L’évènement se tiendra jusqu’au 24 décembre.